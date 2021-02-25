العمادي: إضافة مهمة بمعالم حديثة

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الدوحة - الوكالات: اكد يوسف العمادي، مدير ادارة مشاريع الطرق السريعة القطرية ان «محور صباح الأحمد اضافة مهمة جداً بمعالمه الحديثة، واختصاره للكثير من المسافات، وتقليل زمن الرحلة، اضافة الى القدرة الاستيعابية العالية».

ويعد محور الشيخ صباح الأحمد احدث شبكات الطرق السريعة في قطر، ويأتي تدشينه ضمن خطة الدولة لتطوير بنية تحتية متقدمة للنقل تتوافق مع اهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وتشمل عملية تطوير شبكة الطرق على مستوى البلاد بأكملها.

وسيتمكن القادم من مطار حمد الدولي عبر المحور الجديد من الوصول الى تقاطع ام لخبا في اقل من 18 دقيقة فقط في الوقت الذي تستغرقه الرحلة نفسها عبر طريق الدوحة السريع وشارع 22 فبراير نحو 50 دقيقة، وهو ما يعني توفير اكثر من 70 % من زمن التنقل.

كما يعتبر الطريق الجديد حلقة وصل رئيسية امام القادمين من جنوب قطر الى شمالها عبر مدينة الدوحة حيث سيعمل على تكامل طريق الدوحة السريع مع الجزء الجنوبي منه (الوكرة الموازي) والواصل لطريق مسيعيد من خلال تقاطع الوطيات بمنطقة الثمامة حيث يعتبر نقطة توزيع الى طريق الدوحة السريع من جهة والى محور صباح الأحمد من جهة اخرى.

