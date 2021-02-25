مَلَكات قيّمة في شخصية الإمام عليّ (عليه السلام)

إيمانيات

علاقة المسلم بالله تبارك وتعالى ليست محدودة في إحدى زوايا حياته، وإنّما هي كما حدَّد الله تعالى أبعادها لعباده من خلال شريعته التي ارتضى لهم تجرّد كامل للعزيز المتعال عزّوجلّ بكلِّ خلجات النفس وبكلّ حركة في الحياة في الصلاة والصيام والحـج بشعائـر التعبّد وبالعلاقات الأُسرية والاجتماعية عامّة بالحكم والقضاء بالمحيا والممات وما بعد الموت (قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (الأنعام/ 162)، وتمتاز شعائر الإسلام الكبرى كالصلاة والصوم والحجّ وسواها بأنّها وقفات خالصة لله تعالى ليس فيها غايات غير رضوان الله تعالى والاستجابة لأمره.

ولنستعرض هنا جانباً عملياً لطبيعة علاقة المسلم بالله تبارك وتعالى من حياة أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) هذه الشخصية التي حظيت بإعداد مميز من لدن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).. فالإمام عليّ (عليه السلام) في صلاته وتضرعه إلى الله وخشيته من الله تأخذه الغشية ثمّ يقول: «يا أبا الدَّرداءِ! فكيفَ لو رأيتَنِي وقدْ دُعِي بِي إلى الحسابِ، وأيَقنَ أهلُ الجرائمِ بالعذابِ، واحتَوَشتنِي ملائكةٌ غِلاظٌ شِدادٌ وزَبَانِيةٌ فِظَاظٌ، وأُوقِفتُ بينَ يدي الجبَّارِ، وقد أسلَمَنِي الأحبّاءُ ورَحِمَنِي أهلُ الدُّنيا لكنتَ أشدَّ رَحمةً لِي بينَ يَدَي مَن لا يَخفَى عليه خَافِيَةٌ».

وقد حدَّد (عليه السلام) ألوان العبادة في كلمته الخالدة: «إنّ قوماً عبدوا اللهَ رغبةً فتلك عِبادةُ التُّجَّارِ، وإنّ قوماً عبدوا اللهَ رَهبةً فتلك عِبادةُ العَبيدِ، وإنّ قوماً عبدوا اللهَ شُكراً فتلك عِبادةُ الأحرارِ». كما كان (عليه السلام) كثيراً ما يُوصِي بتعاهـد أمر الصـلاة وأدائها في أوقاتها: «تَعاهَدُوا أمرَ الصلاةِ وحَافِظُوا عليها واستَكثِرُوا منها وتَقرَّبُوا بها فإنّها كانت على المؤمنِينَ كتاباً مَوقُوتاً».

زهد الإمام عليّ (عليه السلام) بالدُّنيا زهداً تاماً وصادقاً.. زهد في المال والسلطان وكلّ ما يطمع به الطامعون، عاش في بيت متواضع لا يختلف عمّا يسكنه الفقراء من الأُمّة، وكان يأكل الشعير الذي تطحنه السيِّدة الزهراء (عليها السلام) حيث رُوِي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قوله: «كانَ عليٌّ (عليه السلام) أشبَهَ الناسِ طِعمَةً وسِيرةً برسولِ اللهِ (صلى الله عليه وآله وسلم)، وكانَ يأكلُ الخُبزَ والزَّيتَ ويُطعِمُ الناسَ الخُبزَ واللَّحمَ، قالَ: وكانَ عليٌّ (عليه السلام) يَستقِي ويَحتطِبُ، وكانت فاطمةُ (عليها السلام) تَطحنُ وتَعجِنُ وتَخبِزُ وتَرقَعُ...».

كان الإمام عليّ (عليه السلام) قمة في حلمه وعفوه عمّن يسيِّئ الأدب معه، فهو لا يعرف الغضب إلّا حين تنتهك للحقِّ حُرمته أو تتعدّى حدود الله تعالى أو يعتدي على حقوق الأُمّة وتُضرّ مصلحتها، وإنّ عظمته (عليه السلام) تزداد شموخاً وقوّةً وجلاءً حين يصفح ويمعن في عفوه عن أشدِّ خصومه في وقت يمتلك القدرة على العقاب. ومن شواهد ذلك قيل إنّ الإمام (عليه السلام) كان جالساً بين أصحابه وقام رجل يصفه بالكفر فوثب عليه القوم ليقتلوه، فردَّ عليهم الإمام عليّ (عليه السلام) قائلاً: «رويداً إنّما هو سب بسب أو عفو عن ذنب».

الإمام عليّ (عليه السلام) تورع عن البغي الذي هو أصل من أُصول نفسيته وخلقه الكريم، وهو مظهر من مظاهر التقوى التي يمتاز بها.. فهو يتحاشى البغي حتى على أشدِّ الناس خصومه له وللحقِّ الذي هو عليه، لذلك كان (عليه السلام) داعية السلم الأكبر مع كثرة الشغب والفتن التي أثارها النفعيون في طريق مسيرته الإصلاحية، حيث بذل (عليه السلام) كلَّ ما في وسعه أن يجنّب الأُمّة المسلمة سفك الدماء وتمزّق الصف، وقف خطيباً في هذه قائلاً: «أيُّها الناس أنشدُكم الله أن لا تقتلوا مُدبِراً، ولا تجهزوا على جريحٍ، ولا تَستحلِّوا سبياً، ولا تَأخذوا سلاحاً ولا متاعاً».

خلاصة الحديث، ما أعظم الإمام عليّاً (عليه السلام) في مواقفه وعهده لمواليه بوجوب التزام الرفق بالناس وعدم التعامل بأي لون من ألوان البغي والتعالي على الناس، كما جاء في رسالته إلى مالك الأشتر (رضي الله عنه): «واشعرْ قلبَكَ الرَّحمةَ للرَّعيةِ والمَحبَّةَ لهم واللُّطفَ بهم، ولا تَكونَنَّ عليهم سَبُعاً ضَارِياً تَغتَنِمُ أكلَهُم، فإنّهم صِنفانِ: إمّا أخٌ لكَ في الدِّينِ وإمّا نظيرٌ لك في الخَلقِ، يَفرُطُ منهم الزَّللُ وتَعرضُ لهم العِللُ ويُؤتى على أيديهم في العَمدِ والخَطأ، فاعطِهم من عفوِك وصفحِك مِثلِ الذي تُحبُّ وتَرضَى أن يُعطيَك اللهُ من عفوِهِ وصفحِهِ، فإنّك فوقَهم ووَالِي الأمرِ عليك فوقَك واللهُ فوقَ مَن وَلَّاكَ وقد استكفَاك أمرَهُم وابتلَاكَ بهم».. فعلينا أن نستفيد من حياة الإمام عليّ (عليه السلام) وأن نجعلها منهجاً عملياً للتزوّد بها في مسيرتنا.

