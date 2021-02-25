المعلم.. صاحب رسالة وغاية نبيلة

إيمانيات

المعلِّم هو مفجِّر الطّاقات، وأداة التَّغيير، وقائد المستقبل، إذا ما توافرت فيه سلامة العقيدة، وغزارة العلم، ومهارة الأداء، ومنظومة القيم، ورساليَّة السّلوك. يقول أمير الشّعراء أحمد شوقي، الذي خلَّد المعلم بقوله:

أرأيت أشرف أو أعزَّ من الذي******يبني وينشئ أنفساً وعقولاً

والمعلم هو إنسان يسعى لتمثّل الكبار في مسيرته ورسالته، لأنّ دوره ومسؤوليّاته تتّصل بدور الأنبياء والرّسل في تعليم الناس، والمعلم هو من تتجذّر فيه تلك الصفات الرسالية العالية للأنبياء، فليس هو مجرّد صاحب مهنة أو وظيفة، بل صاحب همّ ورسالة وغاية نبيلة. في سيرته وقدوته كلّ دافع إلى تعزيز رسالة التعليم والتربية، والتّماهي مع حاجات المجتمع، إذ لابدّ والحال هذه، من أن يكون في المعلّم حُسْنُ التمثل للصّفات النبوية الكريمة.

ولأنَّ مهنة التّعليم هدفها الأساس الإشراف على النّفوس قبل أيّ شيء آخر، كاد المعلّم أن يكون رسولًا، كما قال الشَّاعر، لأنّ الرّسول هو الذي ينقل النّاس من مساحات العتم إلى مساحات النّور، ويهدي إلى طريق الله، والمعلّم يأخذ بأيدي طلّابه والأجيال من باحات الجهل إلى باحات العلم والمعرفة، وعندما تحضر المعرفة، ترتقي المجتمعات وتتطوَّر.

فالشّكر لكلّ معلّم يحمل المسؤوليَّة ويدرك أبعاد مهنته، ولا يحصرها في الجانب المادّيّ فقط، الشّكر لكلِّ من ينظر إلى نفوس طلّابه قبل أن ينظر إلى كرّاساتهم وكتبهم، والشّكر لكلِّ من كان له فضل علينا في حرف أو كلمة أو حتّى تشجيع.

الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يعدّ كلّ فرد كي يكون مشروعاً قيادياً نبويّاً رسالياً، من هنا الحاجة إلى تمثّل ذهنيّته في صنع قيادات مؤهَّلة لمواجهة كلّ التحدّيات.

والسّعي لا بدّ من أن يكون دائماً لخلق بيئة تعليميّة تربويّة قائمة على منطق الحقّ والرساليّة، غير آبهة بالظّروف والتّعقيدات، بل تتحلّى بروح التجدّد في كلّ شيء، متسلّحة بثقافة القرآن الأصيلة، والكلمة الواعية الهادفة التي تغذّي القلوب والعقول، وتعيد إنتاجها وفق أصول الإسلام وينابيعه الصافية.

وفيما يتعلَّق بالأهداف التربويَّة الَّتي يجب على المعلم أن يسعى إليها في كلِّ زمان ومكان، نوضحها من خلال نقطتين غاية في الأهميَّة:

- تنمية كامل شخصيَّة المتعلم، بأبعادها الجسديَّة والنفسيَّة والعقليَّة والاجتماعيَّة والرّوحيَّة.

- إكساب المتعلم المعارف والخبرات والمهارات الكافية الَّتي تمنحه الثَّقافة، والقدرة على التكيّف، ومواجهة تحدّيات المستقبل في سوق العمل وآفاق الإبداع.

وأخيراً.. حتى يملك المعلم القدرة على تحقيق هذه الأهداف بكفاءة عالية، عليه أن يمتلك المؤهِّلات العلميَّة، والمهارات الأدائيّة، والقيم الإنسانيّة، والآفاق العصريّة المنفتحة، من أجل أن يساهم في تقديم شخصيَّةٍ قادرةٍ على مواكبة التّطوّر والتجدّد في الأساليب الحديثة والتقنيّات المعاصرة، فالمعلّم يتحمَّل مسؤوليَّة تحضير الأبناء لمجتمع الغد، لا أن يكون صورةً عن الماضي والحاضر فقط، هذا ما أوصى به الإمام عليّ (عليه السلام): «لا تخلّقوا أبناءكم بأخلاقكم، فإنَّهم خلقوا لزمانٍ غير زمانكم»، وهذا ما يجب على المعلم أن يسعى إليه.

