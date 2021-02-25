مفهوم الوحدة الوطنية وتجلياتها

إيمانيات

تعد الوحدة الوطنية أساس التقدّم في أي مجتمع، وقد دلّ التاريخ على أنّ ضعف الأُمم وانحلالها يكون السبب الرئيسي وراءه هو تفكك أبنائها وعدم وعيهم بأهميّة وضرورة الوحدة الوطنية. ولا تقف حدود الوحدة الوطنية عند التفرقة، بل تمتد لتشمل معاملاتنا اليومية كافة من تعاون وتسامح، ونبذ العنف والتطرّف بكلّ أشكاله، استجابة لما دعت إليه الأديان من التعايش الحقيقي على أُسس إنسانية، ونشر قيم المحبّة والحرّية والمساواة.. فالوحدة الوطنية تعني التآخي بين أبناء الأُمّة دون تفرقة بين المواطنين على أساس اللون أو الجنس أو الدِّين أو العامل الاقتصادي، وإنّما الجميع متساوون، يعملون من أجل تحقيق أهداف إيجابية لصالح الوطن. قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) (الحجرات/ 13).

إنّ مفهوم الوحدة الوطنية يعني تحقيق التفاعل والتلاحم والتعاضد بين جميع إفراد الشعب بغض النظر عن انتماءاتهم. يعني تحقيق الحرّية والعدالة والمساواة لجميع فئات الشعب أمام القانون ويعد ضرورة أساسية ومطلباً مهماً يُقاس على ضوئه مدى انسجام المجتمع وتقدّمه وقدرته على تحقيق حالة الوفاق بين فئاته وقطاعاته المختلفة. وإنّ الوحدة الوطنية كمفهوم وممارسة لا تعني إلغاء التعدّد، وإنّما تعني إنجاز الوحدة من خلال التنوّع، وتحقيق التعددية ضمن إطار الوحدة، وهذا ما نراه في كثير من الدول التي تجعل من التعدّد والتنوّع عامل إيجابي وعنصرمحفز في تعزيز التوافق والتعايش الداخلي. فالوحدة الحقيقية والصلبة، لا يمكن أن تعيش إلّا في ظل الاختلاف المشروع؛ لأنّه يغني مفهوم الوحدة ويمدّه بأسباب الحيوية والفعالية، ويؤسّس لوقائع وحقائق جديدة تحول دون تقهقر المفهوم الوحدوي على مستوى الواقع. وليس المقصود بالاختلاف الذي يؤدِّي إلى الخلاف والقطيعة والخروج عن كلّ مقتضيات الأخوة الدينية والوطنية. يقول تعالى: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً) (آل عمران/ 103)، وأيضاً قوله عزّوجلّ: (وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ) (الأنفال/ 46). الوحدة الوطنية الصلبة، هي التي تبدأ من الاعتراف بالآخر وجوداً وفكراً، لذلك فإنّ الإنسان الذي يعيش الوحدة هو الذي يحترم خصوصية صاحبه كما يريد من صاحبه أن يحترم خصوصيته.

عندما تكون وحدوياً، فإنّ عليك أن تفتح المجال لتحمي حرّية صاحبك بأن يقول ما يشاء، تحميه من كلّ عواطفك وانفعالاتك، تحميه من كلّ ذلك وتقاتل في سبيل حرّيته. وهنا تبرز أهميّة تأسيس نمط العلاقات بين مكونات الشعب المختلفة على قاعدة التعايش والتسامح والتعدّدية وصيانة حقوق الإنسان والشراكة الوطنية القائمة على قاعدة الوفاق والتفاهم والثقة والمسؤولية المتبادلة، فحقائق الوحدة الوطنية وتجلياتها لن تبرز إلّا برسوخ تلك القيم وتجذرها اجتماعياً باعتبارها بوابة توفير الظروف الذاتية والموضوعية لإيجاد مناخ ثقافي ونفسي وبيئة اجتماعية ووطنية. يقول الرسول محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم): «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى».

لا تقتصر الوحدة الوطنية على الحروب فقط، إنّما تتّضح في السلم أيضاً، من خلال تضافر أبناء المجتمع، وتزداد ضرورة وأهميّة الوحدة الوطنية في عصرنا الحاضر، حيث يواجه هذا العصر كثيراً من التحدّيات تختلف عن التحدّيات في الماضي. فالثورة المعلوماتية، والعولمة، والغزو الثقافي، كلّ تلك التحدّيات تفرض علينا أن نؤهل أبناءنا لمواجهتها. ولن يتأتى هذا إلّا من خلال تنمية الوحدة الوطنية والعمل على ترسيخها، ونبذ العنف والإرهاب، والعمل على بناء الإنسان وتنمية مهاراته.

