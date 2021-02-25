مقياس العدالة الاجتماعية

إيمانيات

العدل له مفهومه، وهو أن تعطي كلّ ذي حقٍّ حقّه. الإسلام ركّز نقطة في مفهوم العدل، وهي أنّ العدل لا دين له بالمعنى التّطبيقيّ، «إنما أهلك مَن كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق الشّريف تركوه، وإذا سرق الضّعيف أقاموا عليه الحدّ». هذا على المستوى النظريّ، أمّا على المستوى التطبيقيّ، فتصبح الضّمانة هي تقوى المتديّن. الآن، لا فرق بين الإسلام وغيره في العالم، لجهة الحثّ على أن يكون الإنسان مستقيماً، وهكذا القانون لا يحمي نفسه، رجل القانون هو الذي يحمي القانون من نفسه ومن غيره. «اللّهمّ فكما كرّهت لي أن أُظلم، فقني من أن أظلِم، ولا أُظْلَمَنّ وأنت مطيقٌ للدّفع عني، ولا أظلمنّ وأنت القادر على القبض منّي»، (وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) (المائدة/ 8)، (وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى) (الأنعام/ 152)، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ) (النّساء/ 135)... إلخ. فإذاً نحن نستطيع أن نصوغ مفهوم العدل على المستوى الفكريّ الإسلاميّ، بطريقة واقعيّة تدخله في السياسة والاجتماع والاقتصاد، تدخله في كلّ واقع الإسلام، سواء في الحرب أو في السّلم وما إلى ذلك. ما هو مقياس العدالة؟ مقياس العدالة أن يؤخذ لكلِّ ذي حقّ حقّه.. الآن حتّى الدّول العلمانيّة تختلف في مسألة تحديد الحقوق. لذا فإنّه من الصّعب جدّاً التحدث عن شيء إنسانيّ خارج إطار فكريّ معيّن، فعلى هذا الأساس، نحن نريد العدالة الاجتماعيّة وفق ما شرّعه الإسلام من حقوق النّاس. مثلاً: (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) (النساء/ 11)، هنا فإنّ للعدالة الاجتماعيّة الإسلاميّة خصوصيّات هي في صميم الحياة التشريعيّة الأساسيّة، فالمرأة لا تتحمّل مسؤوليّة أشياء معيّنة، والرجل يتحمّل المسؤوليّة فيها. بينما الأمر بالنّسبة إلى القوانين الأخرى، أنّ الرّجل مثل المرأة في هذه القضايا. وهكذا، فإنّ كلمة الإنسانيّة، وحتّى كلمة العدالة الاجتماعيّة، هي مفاهيم غائمة تعطيك حالة ورديّة ضبابيّة، ولكنّها تختلف حسب اختلاف الخطوط التي تتحرّك فيها. الإسلام أكّد العدالة الاجتماعيّة والعدالة الفرديّة، وهو لم يؤكّد شيئاً كما أكّد العدالة (بالطّبع هي مقصد أساس). القرآن الكريم اعتبر كلّ حركة الرسالات والرسل حركة عدالة (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ) (الحديد/ 25)، عدلٌ مع الله، وعدل مع النّفس، وعدل مع النّاس، وعدل مع الحيوان، وعدل مع الحياة، حتّى إنّ مفهوم العدل في الإسلام يتّجه إلى العدل مع النّفس، فلا يجوز لك أن تظلم نفسك، بينما في كلّ التيّارات الأخرى، نجد أنّ القانون لا يحاسب الإنسان على الأضرار التي يلحقها بنفسه قانونياً، فالإنسان لو انتحر، لا يعتبر الانتحار جريمة قانونية يعاقب عليها، مثلاً الذي يجرّب الانتحار، أو الذي يضرّ نفسه لجهة أن يأكل ما يضرّه، لا يكون مخالفاً للقانون، بينما في التّشريع الإسلاميّ يكون كذلك.