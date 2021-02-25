بايرن كشّر عن أنيابه أمام لاتسيو

دوليه

وضع بايرن ميونيخ الألماني قدماً في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه الكبير على مستضيفه لاتسيو الإيطالي 4-1 أول من أمس في ذهاب ثمن نهائي البطولة القارية.

وسجّل للعملاق البافاري كل من البولندي روبرت ليفاندوفسكي (9) والإنكليزي جمال موسيالا (24) ولوروي ساني (42) وفرانسيسكو أتشيربي (47 خطأ في مرمى فريقه) في حين وقّع الأرجنتيني خواكين كوريا (49) هدف «النسور» الوحيد.

ويتواجه الفريقان من جديد في مباراة العودة يوم 17 مارس المقبل على أرضية ملعب «أليانز أرينا». وكشّر بايرن عن أنيابه وأثبت أنه لا يزال الرقم الصعب في القارة العجوز رغم بعض التعثر المحلي مؤخرا إن كان في الكأس أو الدوري.

ودخل حامل اللقب لقاءه مع فريق العاصمة الإيطالية الذي يتواجد في أحد الأدوار الإقصائية للمسابقة القارية للمرة الأولى منذ مشاركته الأولى موسم 1999-2000، على خلفية تعادل وهزيمة في الدوري المحلي أمام أرمينيا بيليفيلد (3-3) وإنتراخت فرانكفورت (1-2)، ليضيف هاتين النتيجتين إلى تنازله عن لقب الكأس بخروجه من الدور الثاني على يد فريق من الدرجة الثانية.

لكن يبدو أن التوبيخ الذي وجهه رئيس النادي البافاري كارل هاينتس رومينيغيه إلى بعض اللاعبين، لاسيما المعنيين بالشق الدفاعي الذي كلف الفريق 31 هدفا في 22 مباراة خاضها حتى الآن في الدوري المحلي، أعطى ثماره أول من أمس في العاصمة الإيطالية حيث حسم بايرن اللقاء في شوطه الأول بتسجيله ثلاثة أهداف.

واستهل بايرن اللقاء بأفضل طريقة، إذ وبعد أن كان الأكثر خطورة منذ صافرة البداية نجح في افتتاح التسجيل مستغلا خطأ فادح من موساتشيو في تمرير الكرة أمام منطقة فريقه، فخطفها ليفاندوفسكي وتلاعب برينا قبل أن يسدد في الشباك الخالية (9). ورفع البولندي رصيده إلى 32 هدفا هذا الموسم في جميع المسابقات و72 بمجمل مسيرته في المسابقة، لينفرد بالمركز الثالث الذي كان يتشاركه مع الإسباني راوول غونزاليس وخلف البرتغالي كريستيانو رونالدو (134) والأرجنتيني ليونيل ميسي (119).

وباغت بايرن خصمه بهدف ثان عبر الشاب موسيالا الذي وصلته الكرة من ليون غوريتسكا إثر مجهود مميز للكندي ألفونسو ديفيس، فسددها من مشارف المنطقة إلى يمين رينا (24).

واستفاق لاتسيو في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لكن من دون نجاعة أمام المرمى، فدفع الثمن بهدف ثالث من هجمة مرتدة إثر توغل من الفرنسي كينغسلي كومان على الجهة اليسرى قبل أن يتلاعب بالمدافع ويمرر لسانيه الذي أودعها شباك رينا (42). وبدأ بايرن الشوط الثاني من حيث أنهى الأول وأضاف الهدف الرابع بهدية من فرانشيسكو أتشيربي الذي حول الكرة بالخطأ في شباك فريقه لحظة اعتراض كرة سانيه (47)، إلا أن لاتسيو قلّص الأضرار بعد ثوان بفضل الأرجنتيني خواكين كوريا بعد مجهود فردي رائع (49).

