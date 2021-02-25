جيرو منح تشلسي الفوز على أتلتيكو

دوليه

سجل الفرنسي أولفييه جيرو هدفاً رائعاً قاد به فريقه تشلسي الإنكليزي للفوز على مستضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني 1-0، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أول من أمس.

ودوّن جيرو هدفه بمقصية ممتازة في الدقيقة 68 وهو الهدف السادس في آخر 4 مباريات له في دوري أبطال أوروبا.

وبات الألماني توماس توخيل ثاني مدرب يشرف على فريقين (بعد سان جرمان) في موسم واحد من دوري أبطال أوروبا بعد رونالد كومان مع آيندهوفن وفالنسيا موسم 2007-2008.

وسيكون لقاء الإياب في 17-3-2021.

ولم يحتسب في بادىء الأمر لأن حكم التماس اعتبره متسللاً، قبل أن يلفت حكم الفيديو المساعد انتباه الحكم الرئيسي بأن الكرة الأخيرة تلقاها جيرو من أحد مدافعي اتلتيكو ليعود ويحتسب الهدف. وأقيمت المباراة التي كانت مقررة في ملعب واندا متروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، في بوخارست بسبب إجراءات فيروس كورونا المعتمدة في إسبانيا والتي تحظر دخول المقيمين في بريطانيا إلى البلاد. وعلى الرغم من إشراك مدرب تشلسي الألماني توماس توخل الجناح كالوم هادسون اودوي بديلاً في مطلع الشوط الثاني من المباراة ضد ساوثمبتون في الدوري الانكليزي السبت ثم استبداله في منتصف الشوط ذاته وانتقاده امام وسائل الاعلام في المؤتمر الصحافي الذي تلى المباراة، قرر أول من أمسالاعتماد عليه اساسيا ضد اتلتيكو مدريد.

كما حل جيرو بدلاً من تامي أبراهام في خط المقدمة، في حين استمر غياب المدافع البرازيلي المخضرم تياغو سيلفا لعدم تعافيه تماما من اصابة عضلية. في المقابل، قاد الثنائي الهجومي البرتغالي جواو فيليكس والاوروغوياني المخضرم لويس سواريز خط هجوم أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني. وجاء الأداء باهتاً في الشوط الأول مع سيطرة من قبل الفريق الضيف في مقابل اعتماد أتلتيكو على الهجمات المرتدة التي كانت خجولة بالمجمل ولم تشكل أي خطورة على حارس تشلسي السنغالي ادوار مندي.

