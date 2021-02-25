توخيل: احتفظت بجيرو لأتلتيكو

دوليه

كشف الألماني توماس توخيل مدرب تشلسي عقب الفوز 1-0 على أتلتيكو مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، أنه احتفظ بالفرنسي أوليفييه جيرو على مقاعد البدلاء خلال اللقاء الأخير في الدوري من أجل لقاء الفريق الإسباني، مؤكدا أن جيرو يتعين عليه «الفخر» بدوره الحاسم. وأوضح أثناء مؤتمر صحافي عقب المباراة من ملعب بوخارست: «ليس هذا ما فعله توخيل، بل حققه جيرو. سعيد لأن كل شيء سار على ما يرام. قدمنا أداء طيبا للغاية. ركزنا طوال 96 دقيقة. خلق الفرص كان صعبا. لذا أنا راض تماما. وسعيد للغاية». وقال توخيل «إذا شاهدتم جيرو يوميا فلن تندهشوا (بهدفه من ركلة مقصية مزدوجة). يتمتع بلياقة بدنية هائلة، وتروق لي سرعة بديهته، يمنحني شعورا بأنه سعيد في كل مران يوميا. يبدو كشاب عمره 20 عاما. يتمتع بالروح الإيجابية دوما».

