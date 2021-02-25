بروكلين واصل انتصاراته

دوليه

واصل بروكلين نتس مسلسل انتصاراته بتحقيقه الفوز السابع تواليا وجاء هذه المرة أمام جمهوره على حساب ضيفه ساكرامنتو كينغز 127-118 أول من امس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. وبعد رحلة الى الغرب حقق فيها الفوز بمبارياته الخمس في انجاز أول من نوعه للفريق خلال رحلة واحدة، عاد جيمس هاردن ورفاقه الى بروكلين في نيويورك وواصلوا انتصاراتهم في يوم رمزي هام جدا للنادي.

وقاد السلوفيني لوكا دونتشيتش دالاس مافريكس لفوز مثير على بوسطن سلتيكس 110-107، بتسجيله ثلاثية قاتلة في آخر ثانية من اللقاء. وثأر فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، متصدر المنطقة الشرقية أمام نتس، من خسارته الأحد أمام مضيفه تورونتو رابتوزر وأنهى مسلسل هزائمه المتتالية خارج ملعبه عند ست مباريات، بالفوز على بطل الموسم قبل الماضي 109-102.

وبعد سلسلة من خمس هزائم متتالية، واصل ميلووكي باكس صحوته بتحقيقه فوزه الثالث تواليا والتاسع عشر في 31 مباراة، بفوز الكاسح على مضيفه مينيسوتا تمبروولفز متذيل الترتيب 139-112. وبعد سقوطه الأحد على أرضه أمام نتس، استعاد لوس أنجليس كليبرز توازنه ووضع حدا لمسلسل انتصارات ضيفه واشنطن ويزاردز عند 5 مباريات باكتساحه 135-116.

وتعملق الصربي نيكولا يوكيتش وقاد دنفر ناغتس للفوز على بورتلاند ترايل بلايزرز 111-106 ب.

وعكر ستيفن كوري على جمهور نيويورك نيكس العودة الى ملعب «ماديسون سكوير غاردن» وإن كان بأعداد محدودة (ألفا متفرج)، وذلك بقيادة عولدن ستايت ووريرز للفوز على مضيفه 114-106 بتسجيله 37 نقطة مع 6 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.

وفي مباراتين أخريين، وضع كليفلاند كافالييرز حدا لمسلسل هزائمه المتتالية عند 10 مباريات بالفوز على أتلانتا هوكس 112-111، فيما حقق ديترويت بيستونز فوزه الأول في آخر أربع مباريات وحاء على حساب أورلاندو ماجيك 105-93.

