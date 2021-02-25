النصر يعود

دوليه

انتزع النصر فوزا صعبا من ضيفه الهلال 1-0 خلال المباراة التي جمعتهما اول من امس، في الجولة العشرين من منافسات الدوري السعودي للمحترفين. وشهدت أيضا هذه الجولة فوز الفيصلي على الاتحاد 3-1 والاتفاق على الفتح 3-2 وتعادل الباطن مع القادسية 2-2 وضمك مع العين 1-1.

ويدين النصر بالفضل في هذا الفوز للاعبه غونزالو مارتينيز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 21. ورفع النصر رصيده الى 28 نقطة وقفز من المركز الحادي عشر الى المركز السابع، وتوقف رصيد الهلال عند 36 نقطة في المركز الثاني. وهذا الانتصار هو الاول للنصر بعد تعادل وهزيمتين وهو الانتصار الثامن للنصر في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في ثماني مباريات والتعادل في أربع مباريات، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الثانية للهلال في آخر ثلاث مباريات بالدوري وهي الخسارة الرابعة له هذا الموسم مقابل الفوز في عشر مباريات والتعادل في ست مباريات. وعدد الكرواتي آلين هورفات، مدرب النصر، ايجابيات الفوز على جاره الهلال، وقال في تصريح تلفزيوني: كنا نعرف أن الفوز على الهلال، سيعيد كبرياء الفريق الذي انجرح في المباريات الماضية، وهذا ما تحقق. وأضاف نعي جيدا أن هذا دربي كبير، فوزنا به أمر مهم بعد المباريات الماضية السيئة. وتابع: نعترف أن دفاعنا في آخر 3 مباريات، لم يكن جيدا ولم يظهر بالشكل المطلوب، نحن فريق كبير، منوها بقوله: عندما اكتملت عناصر الفريق، ظهرنا بشكل جيد دفاعيا، وبكل تأكيد استقرار خط الدفاع سينتقل لخط الهجوم. وأكد الهلال لعب في الشوط الأول وسيطر بشكل كامل، لكننا استطعنا التسجيل.

