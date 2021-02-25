قطر وأستراليا لن يشاركا في «كوبا أميركا»

دوليه

اعتذرت قطر وأستراليا عن عدم المشاركة في بطولة كوبا أميركا المقررة بين يونيو ويوليو المقبلين، لتعارض جدول مبارياتهما مع التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وقال الاتحاد القطري لكرة القدم في بيان صحافي: جاء هذا القرار بعد قرار الاتحاد الآسيوي تأجيل جولة التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 لتقام في يونيو 2021 والذي يتعارض مع جدول مباريات العنابي في بطولة كوبا أميركا.

كما كشف الأمين العام المساعد لاتحاد اميركا الجنوبية غونسالو بيلوسو في حديث إذاعي أن قطر وأستراليا لن تشاركا في البطولة المستمرة كما هو مقرر. وكانت قطر، بطلة آسيا للمرة الأولى في تاريخها عام 2019، حصلت مع أستراليا على بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة كوبا أميركا 2019، عندما حلت أخيرة في مجموعتها بتعادل وخسارتين.

وفي النسخة المقبلة التي تأجلت أيضا من صيف 2020 إلى صيف 2021 في الأرجنتين وكولومبيا، كان من المقرر أن تشارك قطر مرة ثانية في مجموعة تضم كولومبيا المضيفة بالإض افة الى البرازيل وبيرو والإكوادور وفنزويلا.

ورغم أن منتخب قطر تأهل إلى كأس العالم 2022 بصفته ممثلاً للدولة المضيفة، إلا انه يشارك في التصفيات الآسيوية من أجل التأهل إلى كأس آسيا 2023.

