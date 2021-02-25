لجنة طبية للبت في وفاة مارادونا

دوليه

أفادت مصادر قضائية اول من امس ان مكتب المدعي العام الأرجنتيني سيدعو لجنة طبية للاجتماع في الثامن من مارس للبت في ما اذا كان اسطورة كرة القدم الراحل دييغو مارادونا قد تلقى العلاج المناسب قبل وفاته.

وتوفي مارادونا بنوبة قلبية في 25 نوفمبر بعد اسابيع من خضوعه لعملية جراحية في الدماغ بسبب جلطة دموية، ويحاول المحققون تحديد ما اذا كان هناك اهمال ام لا في الرعاية الصحية التي تلقاها الأسطورة قبل وفاته.

وسيتم استدعاء تسعة خبراء يوم 8 مارس، بينهم الأطباء الذين شاركوا في تشريح جثة مارادونا، كما دعا المدعي العام في سان ايسيدرو، احدى ضواحي العاصمة بوينوس ايرس، شاهدين آخرين للمثول امام المحققين الخميس، وهما منسق التمريض والطبيب الذي كان مكلفا بتنسيق الرعاية المنزلية لمارادونا خلال الأيام التي سبقت وفاته.

ويخضع منذ فترة خمسة اشخاص آخرين، بينهم جراح الأعصاب ليوبولدو لوكي والطبيبة النفسية اغوستينا كوزاشوف، للتحقيق بشبهة القتل غير العمد.

وذكرت وسائل اعلام محلية ان آخر شخصين شملهما التحقيق كانا عضوين في مجموعة دردشة على تطبيق واتساب تناقش رعاية مارادونا.

وستمثل اثنتان من بنات مارادونا، وهما جيانا (31 عاما) وجانا (24 عاما)، امام النيابة العامة اليوم لاتهام لوكي بالمسؤولية عن تدهور صحة والدهما الأسطورة.

وكشف التشريح على جثة مارادونا الذي فارق الحياة في 25 نوفمبر الماضي عن 60 عاما، انه كان يعاني من اضطرابات في الكبد والكلى والقلب والأوعية الدموية، فيما لم تظهر اي علامات على تناول الكحول او المخدرات.

وكان مارادونا يعاني من مجموعة متنوعة من الأمراض، بما في ذلك تليف الكبد وأمراض القلب والفشل الكلوي.

وأظهر تحليل السموم عدم وجود كحول او مواد مخدرة في دمه او بوله، لكن مارادونا كان يتناول ادوية مضادة للاكتئاب والذهان وأدوية اخرى مختلفة لعلاج القرحة والتشنجات ومشاكل صحية اخرى.

وقال احد المحققين لوكالة تيلام الاخبارية بعد التشريح ان ما استُنتِجَ من التحليل المختبري لا يقل اهمية عما لم يظهر (في التحليل)، ويؤكد ببساطة ان مارادونا اعطي ادوية لمعالجة الحالة الذهنية لكن لا دواء لأمراض القلب.وتبين من تشريح اولي اجري في اليوم الذي توفي فيه مارادونا، انه عانى من وجود سوائل في الرئتين مع قصور حاد في القلب ناتج عن مرض في عضلات القلب يجعل ضخ الدم اكثر صعوبة، ما تسبب بأن يصبح قلب الفتى الذهبي ضعف وزنه الطبيعي.وخضع مارادونا لعملية جراحية بعد تعرضه لنزيف في المخ في الثالث من نوفمبر، بعد خمسة ايام فقط من عيد ميلاده الستين.

