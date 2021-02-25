استفتاء في ألمانيا لاستضافة أولمبياد 2032

دوليه

ذكر رئيس الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية الفونس هورمان، ان ألمانيا قد تشهد استفتاء في سبتمبر المقبل، على طلب استضافة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2032 في منطقة الرور.

وقال هورمان ان 26 سبتمبر يمكن ان يكون موعداً محتملاً للاستفتاء على استضافة الأولمبياد في ولاية شمال الراين ويستفاليا، بالتزامن مع الانتخابات الفيدرالية.

وأضاف هورمان انه في حال كشف الاستفتاء عن تأييد لاستضافة الأولمبياد، سيتخذ القرار بشأن ملف طلب الاستضافة خلال اجتماع اعضاء الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية في ديسمبر.

وكان استفتاءان سابقان كشفا عن رفض تقدم هامبورغ وميونخ بطلب استضافة اولمبياد 2024 وأولمبياد 2022 الشتوي، على الترتيب، واعترف هورمان بأن ازمة جائحة فيروس كورونا المستجد لا تجعل الأمور اكثر سهولة.

وذكر هورمان: ليس لدينا خيار آخر لأننا قلنا بوضوح اننا سنتعامل مع القضية من الناحية الرياضية فقط في حالة وجود تصويت ايجابي من قبل المقيمين في المناطق المعنية، وكذلك في حالة توفر التمويل المطلوب.

واشار هورمان الى ان القرار بشأن استضافة الأولمبياد قد يتخذ في المستقبل القريب وذلك في ظل التعديلات على عملية طلب الاستضافة، التي ادخلتها اللجنة الأولمبية الدولية.

وذكرت تقارير اخبارية في استراليا وكذلك بوابة انسايد ذا غيمز الاخبارية الأولمبية امس ان طلب الاستضافة الخاص بولاية كوينزلاند الأسترالية، التي تقع بها مدينة برزبين، قد يتقدم خطوة كبيرة في اجتماع المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، وقد يجرى اعتباره العرض المفضل لدى اللجنة بناء على تقرير اللجنة المعنية بمستضيفي الأولمبياد في المستقبل.

وفي هذه الحالة، قد تتراجع فرص المدن التي يحتمل ان تطلب استضافة الأولمبياد، وتتضمن الدوحة وبودابست وجاكرتا ونيودلهي واسطنبول وسانت بطرسبرغ وكذلك مدينتي تشنغدو وتشونغتشينغ الصينيتين.

