مهرجان ثقافي وترفيهي واكب «مونديال الأندية».. والدوحة تشيد بالتعاون مع الشركاء وأبناء الجاليات

دوليه

أشادت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العالم للأندية قطر 2020 بالتعاون المميز مع مختلف الشركاء وأبناء الجاليات الأجنبية في قطر في تنظيم مختلف الأنشطة والثقافية والفلكلورية والترفيهية المقامة على هامش منافسات البطولة التي اختتمت اخيراً في الدوحة.

وقد شهد محيط ستادي احمد بن علي والمدينة التعليمية والمسارات المؤدية اليهما العديد من الأنشطة التي اثرت تجربة المشجعين وأطلعتهم على ثقافات دول الأندية المشاركة وفي صدارتها قطر، ومصر، والمكسيك.

وعلاوة على ما يزخر به المجتمع القطري من تنوع ثري في تركيبته السكانية، اسهم مختلف الشركاء مثل وزارة الثقافة والرياضة، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ومتحف قطر الأولمبي والرياضي، وشركة سكك الحديد القطرية (الرّيل)، وأوركسترا قطر الفلهارمونية، بدور بارز في تعريف المشجعين بالثراء الثقافي والمجتمعي لدولة قطر.

من جهته، اثنى خالد السويدي، مدير اول علاقات الشركاء باللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية على مدى التعاون الوثيق مع مختلف الشركاء والجاليات. وقال السويدي: استطعنا بفضل تعاوننا الوثيق مع شركائنا والجاليات في قطر تعريف آلاف المشجعين بما تزخر به قطر من تراث يُجسد اصالة التقاليد والعادات التي تفخر بها الشعوب. لقد كانت بطولة كأس العالم للأندية فرصة لابراز مختلف جوانب الثقافة القطرية وتنوع التركيبة السكانية للمجتمع.

من جانبه، عبر احمد النملة، الرئيس التنفيذي لمتاحف قطر، عن سعادته بالتعاون مع اللجنة المحلية المنظمة لاطلاق انشطة وبرامج تستهدف الجاليات التي تُسهم في انجاح البطولات والأحداث الرياضية في قطر، وقال: تُجسد مشاركتنا في مونديال الأندية جهودنا الحثيثة الرامية لتعزيز حضورنا وبرامجنا للتواصل المجتمعي عبر التقريب بين الناس في هذه الأوقات الصعبة التي يشهدها العالم.

وأشرفت وزارة الثقافة والرياضة على عدد من الأنشطة خلال البطولة، لتعزيز القطاع الثقافي المتنامي في الدولة، ومن بينها اتاحة الفرصة امام جمهور المباريات للاستمتاع بمتابعة ابداعات الفنانين من قطر.

وقالت مها الرميحي، مدير ادارة الشؤون الشبابية في وزارة الثقافة والرياضة: تعد البطولات الدولية الكبرى التي تحظى باهتمام وتغطية اعلامية واسعة على المستوى العالمي، مثل كأس العالم للأندية، فرصة نادرة لابراز جوانب متعددة تتميز بها دولة قطر. وقد وجدت وزارة الثقافة والرياضة في البطولة فرصة كبيرة لابراز ثقافتنا وهويتنا الوطنية القطرية والتعريف بها للجمهور المتابع لمنافساتها من مختلف دول العالم. ونجحت قطر خلال هذه البطولة في القاء الضوء على جاهزيتها لاستضافة المونديال من خلال التنظيم المبهر والستادات الرائعة والامكانات الفائقة. وشهدت الأنشطة الفنية خلال مونديال الأندية عزف مقطوعات موسيقية لأوركسترا قطر الفلهارمونية، وفي هذا السياق قال بيتر هوبنغ، مدير الأوركسترا: ساعدنا هذا التعاون في مهمتنا الرامية الى تعزيز تذوق الموسيقى في قطر، وقد كان من الرائع اداء معزوفات موسيقية في جنبات معالم فريدة مثل ستاد احمد بن علي. وباعتبار الأوركسترا عضواً في مؤسسة قطر؛ كان من الرائع العزف في استاد المدينة التعليمية، حيث نشعر وكأننا في بيتنا. وقال كلاوديو كرافيرو، مدير في متحف الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، الذي استقبل عدداً من افراد الجالية الألمانية في قطر للتعرف على مجموعة السيارات الألمانية بالمتحف: نحن ممتنون للجنة المحلية المنظمة على هذا التعاون المتميز، حيث يجمعنا الاهتمام بالتواصل المجتمعي لتشجيع والهام الناس في كل مكان على التعلّم وتسليط الضوء على التراث المحلي، والاستمتاع بالرياضة، على طريق الاعداد لاستضافة المونديال في 2022. وفي سبيل ضمان انتقال المشجعين الى ستادي البطولة بسهولة وأمان؛ تعاونت شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل) مع اللجنة المحلية المنظمة وشركائها لتنظيم حركة المرور في مترو الدوحة، وضمان التزام الركاب بالتباعد الجسدي، وخلق اجواء ممتعة للمشجعين الذي استقلوا المترو للوصول الى ستادي احمد بن علي وستاد المدينة التعليمية خلال مباريات البطولة. وفي هذا السياق اعرب عجلان العنزي، رئيس قطاع الاستراتيجيات وتطوير الأعمال في شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل) عن سعادته بالنجاح الذي حققته بطولة العالم للأندية رغم تحديات الجائحة، وقال: شهد مترو الدوحة اقبالاً ملحوظاً من الجماهير خلال البطولة كون محطاته تقع على مسافات قريبة من استادي البطولة.

