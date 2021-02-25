مباراة الدربي... أوكه

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كما توقعنا عن مباراة الدربي الكويتي بين العربي والقادسية بأن تكون مباراة ممتعة ومليئة بالاهداف والفرص الضائعة... وكان للاسف حارس العربي على غير عادته غير موفق أبداً في هذه المباراة... الا ان ما اعجبني في الفريقين كتكتيك بأنهما لعبا مباراة مفتوحة وكأن كل فريق يقول سأحرز الكثير من الاهداف لانني الفريق الافضل... فهذا القول كان صحيحا من الثغرات الدفاعية الكثيرة في خطي الدفاعين الذي افسح المجال لاحراز اهداف من غير جهد فني خصوصا من القادسية الذي استفاد من اخطاء حارس العربي عبدالغفور (على غير العادة)... وكان اداء اللاعبين المحترفين في الفريقين جيداً مقارنة مع ادائهم بالمباريات السابقة.

وما شدني في المباراة هو حماس اللاعبين في الملعب حيث كان مستوى أدائهم الفني عاليا ولم يقفوا او يؤخروا اللعب الا في نهاية الشوط الثاني حيث وضح تعبهم من قوة وسرعة الاداء... وصدقوني لو انهم استغلوا الفرص الضائعة من قبل مهاجمي الفريقين لوصلت النتيجة لاكثر من اربعة او خمسة اهداف... الا ان كان للحارسين الرد والوقوف لهما بالمرصاد فيما عدا هدفي القادسية يتحمل حارس العربي مسؤوليتهما. وايضا سعدت بوجود بعض اللاعبين الناشئين وحماسهم بالملعب... اعتقد نتيجة المباراة بالتعادل هدفين لكل فريق تعتبر عادلة... ونقول للفريقين شكرا على هذا الاداء الذي تم... بدون جمهور.... الظاهر اننا بدأنا نتعود على اللعب من غير جماهير... والله من وراء القصد.

