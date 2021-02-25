العربي.. «شوية شغل»

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لم يكن العربي قادرا على حسم لقاء القمة الذي جمعه مع نظيره القادسية (2-2) اول من امس بالجولة الرابعة في الدوري الدرجة الممتازة بما انه كان البادئ بالتسجيل عن طريق السوري علاء الدالي في الدقيقة 9، ومن بعدها استطاع ان يفرض سيطرته على اغلب مجريات المباراة وتحديدا في الشوط الاول حيث نجح في الوصول لمرمى خصمه اكثر من مرة وعمل شوارع في دفاعات القادسية وكان بمقدوره ان يخرج بعدد من الاهداف لو استغل الدالي وعدي الدباغ والسنوسي الهادي الكرات التي سنحت لهم الا ان تسرعهم وعدم التركيز يقف وراء اهدار تلك الفرص.

ويؤخذ على مدرب العربي ميتشا اصراره على الاعتماد باللعب على بندر السلامة والسنوسي في الاطراف رغم فرض الرقابة عليهما من قبل لاعبي الخصم فكان يفترض منه ان يثبت صانع لعب في الوسط طالما ان وسط الخصم كان مهزوزا وسهلا ان يضرب العمق بالتالي ان مثل هذه الكرات كانت كفيلة بان ترجح كفة الفريق.

ومازالت علة الاخضر بخط الدفاع ودائما ما يعيش بالفوضى وعدم القدرة على وقوف لاعبيه بالشكل الصحيح او القيام بمهمة الرقابة حيث ادى ذلك لتعرض الفريق لهدفين مشاركة مع اخطاء الحارس سليمان عبدالغفور الذي لم يكن موفقا نهائيا في التعامل مع الكرات التي جاء منها الهدفان. فاذا ما سارع الجهاز الفني الى معالجة الاخطاء تحديدا في الدفاع والوسط الذي يتطلب منه ان ينوع بالالعاب فإن الوضع سيبقى مثلما كان عليه، بما انه يعد الآن من اقوى المرشحين للمنافسة على اللقب وخصوصا انه يأتي ثانيا بالترتيب برصيد 8 نقاط قياسا على ما يضمه من عناصر شابة تمتلك القدرات الفنية والبدنية الا انه لم يتم استثمارها بالشكل المناسب من قبل الجهاز الفني، ولذلك في ظل الوضع الحالي لن يكون للعربي مكان في منصات التتويج لينتظر موسما آخر.

