القادسية.. لن يذهب بعيداً

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ما ظهر عليه القادسية امام غريمة التقليدي العربي اول من امس من مستوى واداء يبرهن على مدى الحالة السيئة التي يعاني منها في الموسم الحالي وعلى الرغم من انه استطاع ان يخرج بنقطة التعادل 2- 2 ليرفع رصيده الى 7 نقاط بالمركز الثالث.

لكن ذلك لايعني ان الفريق سيذهب بعيدا بل مازال يشكو من اكثر من علة في صفوفه على الصعيد الفني فهناك لاعبون لم تعد لهم فائدة ولا بد ان تمنح العناصر الشابة الفرصة.

والادهى من كل ذلك ان القادسية الذي اعتاد ان يتميز عن الآخرين بتوافر اللاعب المهاجم الهداف اصبح الآن يفتقد لمثل هذا اللاعب وكل ذلك يتحمل مسؤوليته الجهاز الفني بقيادة الاسباني بابلو فرانكو والجهاز الاداري بعدم ايجاد المهاجم الهداف حيث استغنى عن احمد الرياحي وبعده النيجيري دينيس سيسوجو والفلسطيني عدي الدباغ ليبقي على البرازيلي لوكاس الذي ليس باستطاعته تأدية ما هو مطلوب.

ومع ذلك لم يشارك لوكاس بداعي الاصابة وما حدث في المباراة امام الاخضر يتحمله بالمقام الاول المدرب الذي اوجد بالوسط كلاعبي محور ثلاثة هم سلطان العنزي ورضا هاني وفهد الانصاري وبشكل مبالغ به ومع ذلك فإن اللاعبين الثلاثة في كثير من الاحيان كانوا يخرجون عن المألوف وكأن الامر لايعنيهم لدرجة ان لاعبي العربي «اشتغلوا عليهم» بالعمق واصبح الوصول لمرمى خالد الرشيدي سهلا بفعل سلبية ادائهم وكانوا عبئا على خالد ابراهيم وسالم ناصر. ومازال الفريق يعاني من ضعف اللياقة البدنية ويبدو ان الوضع التأهيلي لدى الجهاز الفني من آخر الاهتمامات وما أوصل الاصفر لهذا الوضع غير المقنع تخبط الجهاز الاداري للفريق وتعاطيه ما يحتاجه من خلال التعاقد مع محترفين عليهم القيمة ودعم الفريق ماديا ومعنويا. فالاصفر لن يستطيع ان يعود لاحراز البطولات بعقلية التغني بالماضي والرمي بالاخفاق على المظلومية وان الكل يتربص بالقادسية فهذه اسطوانة باتت مملة ولاتنطلي على عشاق النادي وتبقى الايام القادمة صعبة على القادسية في ظل تعامل الادارة والجهاز الفني مع متطلبات الفريق.

