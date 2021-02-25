«جزاء» للقادسية لم تحتسب.. ولم ينصف الصيفي

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وقع الحكم احمد العلي في عدة اخطاء اثناء مباراة القمة التي جمعت العربي والقادسية اول من امس، فلم يحتسب ضربة جزاء للاصفر عندما عرقل مدافع الاخضر حسن حمدان لاعب الاصفر الاردني عدي الصيفي داخل منطقة الجزاء بعد عودته لتقنية «الفار»، ليعود ليطرد مدافع القادسية النيجيري جيمس حيث يرى انه قد اعاق السوري علاء الدالي كون الكرة التي تعرقل بها الصيفي من قبل حمدان لعبها الحارس سليمان عبد الغفور امامية حتى وصلت للسوري الدالي الذي يرى انه تعرض لاعاقة من جانب جيمس ليعاقبه بالطرد، اذ اعتبره انه في حالة انفراد. ولكن هذا القرار يناقض ما تعامل به مع الخطأ الذي ارتكبه عبدالله الشمالي ضد عدي الصيفي هو الآخر كان منفردا ومسك به متعمدا الشمالي ليشهر له البطاقة الصفراء، بما ان كلا الخطأين متقاربان في ظل وجود مدافع آخر قريب من الكرة.

