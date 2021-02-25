كرم بطل «نجوم العصر الذهبي»

محلية

توج فريق محمد كرم بلقب النسخة الأولى من بطولة نجوم العصر الذهبي لكرة القدم بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق وليد الجاسم 4 – 3 بركلات الترجيح اثر تعادلهما في الوقت الأصلي 1 – 1. وأقيمت المباراة النهائية والحفل الختامي على ملعب «عيال واحد» في الرقعي بحضور مدير الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح وعضو المجلس البلدي السابق جسار الجسار ونجمي العصر الذهبي محمد كرم ووليد الجاسم ورئيس نادي الألعاب الشتوية فهيد العجمي ورئيس وأعضاء اللجنة المنظمة للبطولة. وجاءت المباراة متكافئة ومثيرة بين الطرفين، ولم يستطع أي فريق حسمها في الوقت الأصلي بعد أن استمر التعادل بهدف لمثله حتى النهاية، قبل ان تحسم النتيجة بركلات الترجيح. وقال رئيس اللجنة المنظمة محمد الشامري ان النسخة الأولى من البطولة التي شهدت مشاركة 12 فريقا حققت نجاحا منقطع النظير، مضيفا ان هذا النجاح يشجع على الاستمرار بتنظيمها وتطويرها في النسخ المقبلة. وتقدم الشامري بالشكر والتقدير لمدير الهيئة ولنجوم العصر الذهبي ولضيوف البطولة على تلبية الدعوة وحضور الحفل الختامي، كما تقدم بالشكر الى جميع شركاء النجاح من المنظمين الذين أسهموا في انجاح هذه المسابقة التي حملت أسماء نجوم الكرة الكويتية في أمجد أيامها.

