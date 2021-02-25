«السلة» أصدر الجدول المعدل

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أصدر اتحاد كرة السلة الجدول المعدل لاستئناف نشاط بطولة الدوري باقامة منافسات المربع الذهبي وذلك الأحد المقبل. وكان الاتحاد قرر استئناف النشاط مطلع الاسبوع الحالي قبل أن يؤجل العودة من أجل افساح المجال لجميع الفرق لاجراء مسحات فيروس كورونا. وكانت المسابقة توقفت بدعوة من مجلس الوزراء مطلع فبراير الحالي بسبب ارتفاع حالات الاصابة بالفيروس الا ان لجنة الطوارىء في مجلس الوزراء سمحت باستئناف النشاط الرياضي وفق اشتراطات صحية صارمة ابرزها منع حضور الجمهور الى جانب اعضاء مجالس ادارات الاندية. ويتصدر الكويت ترتيب المربع الذهبي برصيد 6 نقاط يليه كاظمة 5 ثم القادسية 4 واخيرا الجهراء 3 نقاط. وتقام المنافسات بنظام الدوري من قسمين على ان يلعب بعدها بطل المربع مع الرابع والثاني مع الثالث بنظام «بلاي أوف» من ثلاث مواجهات في الدور نصف النهائي على ان يتأهل الفائز بمباراتين الى الدور النهائي الذي سيقام بالنظام ذاته. وأرسل الاتحاد تعميماُ الى الاندية ينص على عدم تأجيل مباراة أي فريق الا في حالة اصابة خمس لاعبين أو أكثر بالفيروس.