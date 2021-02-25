الأهلي خسر أمام سيمبا.. والزمالك تعادل مع تونجيت

دوليه

تعرض الأهلي المصري للخسارة أمام مضيفه سيمبا التنزاني بنتيجة 1-0 على ملعب ماكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام اول من امس في ثاني جولات المجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا. أحرز لويس ميكيسيوني نجم سيمبا هدف الفوز في الدقيقة 31 من تسديدة قوية سكنت شباك محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي. وتجمد رصيد الأهلي بقيادة مدربه الجنوب افريقي بيتسو موسيماني عند 3 نقاط في المركز الثالث خلف فيتا كلوب الكونغولي الوصيف صاحب الرصيد ذاته وسيمبا بقيادة مدربه الفرنسي ديديه جوميز صاحب الصدارة برصيد 6 نقاط وفي المركز الأخير المريخ السوداني بلا نقاط. لم يقدم الأهلي المستوى المنتظر منه وفاجأ مدربه موسيماني الجميع بالتشكيلة التي لعب بها والتي خلت من عمرو السولية ومجدي أفشة من البداية واعتمد على التأمين الدفاعي المبالغ فيه باللعب برباعي دفاعي وأمامه 3 لاعبين كوسط مدافع ما أفقد الأحمر فرصة بناء الهجمات. كما تأثر الفريق بارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وهي عوامل منحت سيمبا الأفضلية من البداية ولولا تألق الحارس محمد الشناوي لتكبد الأهلي خسارة ثقيلة. وفي مباراة أخرى بالمجموعة الرابعة فشل الزمالك في تحقيق الفوز حيث تعادل سلبيا مع مضيفه تونجيت السنغالي. ولم يستغل الزمالك فوارق الخبرات والقدرات الفنية لهز شباك الفريق السنغالي ليتعادل للمباراة الثانية على التوالي بالمجموعة بعد أن تعادل في الجولة الأولى بالنتيجة ذاتها أمام مولودية الجزائر. ورفع الزمالك رصيده الى نقطتين في المركز الثالث بالمجموعة خلف الوصيف مولودية الجزائر صاحب نفس الرصيد والترجي التونسي المتصدر بـ4 نقاط وفي المركز الأخير تونجيت بنقطة واحدة.