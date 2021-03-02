«الصحة»: لا عزل لبعض المناطق

وطن النهار

أكدت وزارة الصحة أن ما يتم تداوله من تصريح حول تزايد الاصابات في 10 مناطق يقطنها مواطنون وأنه اذا استمرت الاصابات قد تعزل مناطقيا «غير صحيح».

وقالت الوزارة في بيان صحافي: إن هذا التصريح يعود الى شهر يونيو من العام الماضي داعية الى ضرورة مراعاة الدقة في النقل والنشر عبر الرجوع للمصادر الرسمية.

من جانب آخر استقبل وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أمس سفير مملكة بلجيكا في الكويت ليو بيترز، حيث جرى تبادل الآراء حول سياسات واجراءات التصدي لجائحة كورونا وآفاق التعاون الصحي بين الجانبين في المجالات المختلفة.

وحضر اللقاء مدير ادارة العلاقات الصحية الدولية في وزارة الصحة الدكتورة رحاب الوطيان.

