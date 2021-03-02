loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

نافية ما يتداول من تصريح بشأنه

«الصحة»: لا عزل لبعض المناطق


أكدت وزارة الصحة أن ما يتم تداوله من تصريح حول تزايد الاصابات في 10 مناطق يقطنها مواطنون وأنه اذا استمرت الاصابات قد تعزل مناطقيا «غير صحيح».
وقالت الوزارة في بيان صحافي: إن هذا التصريح يعود الى شهر يونيو من العام الماضي داعية الى ضرورة مراعاة الدقة في النقل والنشر عبر الرجوع للمصادر الرسمية.
من جانب آخر استقبل وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أمس سفير مملكة بلجيكا في الكويت ليو بيترز، حيث جرى تبادل الآراء حول سياسات واجراءات التصدي لجائحة كورونا وآفاق التعاون الصحي بين الجانبين في المجالات المختلفة.
وحضر اللقاء مدير ادارة العلاقات الصحية الدولية في وزارة الصحة الدكتورة رحاب الوطيان.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة