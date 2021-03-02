الموسوي: دعم الأطباء معنوياً ومادياً

وطن النهار

باركت الناشطة صاحبة فكرة الاحتفال بيوم الطبيب في الكويت زهرة الموسوي ووجهت تهنئة خاصة لجميع الأطباء والطبيبات بمناسبة يوم الطبيب الوطني الذي يصادف 3 مارس من كل عام علما بأن الأطباء خلال السنة السابقة ومازالوا يمرون بظروف استثنائية وقاسية وتحديات واجهاد وهم يكافحون كفاحا مستمرا للقضاء على وباء كورونا وحفظ سلامة المواطنين والوافدين على هذه الأرض الطيبة، فمن واجبنا ومن باب المسؤولية الاجتماعية واقتداء بأمير البلاد الشيخ نواف الاحمد عندما صرح بأجمل الكلمات خلال الايام القليلة السابقة وكانت لها الاثر الطيب على مجتمعنا وبالاخص الاطباء ما أروعها من كلمات عندما قال « أشيد بجهود كوادر الصحة وطواقهما الطبية في التصدي لوباء كورونا» مشددة على أن نقوم جميعا كأفراد وجهات ومؤسسات بتقديرهم وشكرهم وتقديم الامتنان لهم ودعمهم سواء الدعم المعنوي أو المادي آجلة من كل مواطن ومقيم عندما يصادف أي طبيب او طبيبة أن يقدم له كلمة شكر تعبيرا بسيطا لجهودهم فإن للكلمة الطيبة أثر جميل في رفع معنوياتهم.

وقالت الموسوي ومنذ العام 2014 كنا نحتفل بيوم الطبيب وقد تعاونا مع كثير من الجهات منها الجمعية الطبية الكويتية ووزارتا الصحة والشباب ومستشفيي الاميري ومبارك وفي العام 2019 وهو الحدث الاكبر كان الاحتفال تحت رعاية سامية من المغفور له الشيخ صباح الاحمد -رحمه الله وغفر له- ولكن لظروف ماتمر به البلاد حاليا من وباء كورونا فإن الاحتفال هذه السنة مقصور فقط على تسليط الضوء على الطبيب واهميته ودوره الرئيسي في المجتمع في وسائل الأعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي نظرا للالتزام بالشروط الصحية التي أقرتها وزارة الصحة.

ومضت الموسوي قائلة وأشكر جزيل الشكر كل من جمعية العلاقات العامة وشركة المشروعات السياحية للتعاون معنا في هذا الاحتفال لهذه السنة وحفظ الله الكويت اميرا وشعبا وكل من سكن فيها واتمنى زوال هذا الوباء قريبا ويحفظ اطباءنا ويحفظنا جميعا.

من جانبه أشاد رئيس الجمعية جمال النصر الله بفكرة يوم الطبيب الوطني، قائلا أن الأطباء بذلوا جهودا جبارة في التصدي لفيروس كورونا ويستحقون أن يكون لهم يوم وطني، مشيرا الى أن جهود الأطباء في الحفاظ على الجنس البشري والتضحية بأرواحهم في سبيل الوطن هي جهود عظيمة على الجميع تقديرها، والاعتراف بفضل الأطباء في استمرار حياتنا أصحاء، بعد تغلبهم على الكثير من الأمراض على مدار التاريخ.

وقال إن جمعية العلاقات العامة الكويتية تشارك في احتفالية اليوم الوطني للطبيب من واقع أهمية دور الطبيب الكويتي وجهوده الجبارة في التصدي للأوبئة والأمراض بشكل عام وجهودهم في التصدي لجائحة كورونا بشكل خاص، لافتا الى أهمية الطب داعيا الحكومة الى تخصيص ميزانيات لعلوم الطب وفتح جامعات متخصصة في علوم الطب ودراسات الأوبئة والفيروسات والعمل على تخريج أجيال جديدة متخصصة وذلك للتخفيف عن الأطباء الموجودين وتغذية قطاعات وزارة الصحة بأطباء جدد يحتاجهم القطاع الصحي بشدة، لافتا الى أن العمل في وزارة الصحة مستمر على مدار الساعة، فتحية اجلال وعرفان بالجميل لجميع أطباء الكويت الذين يضحون بأرواحهم وراحتهم في سبيل الوطن.

واختتم النصر الله قائلا الوقاية خير من العلاج ولذلك علينا جميعا مساعدة الأطباء بالحفاظ على صحتنا وصحة الآخرين وتجنب العادات الخطأ واتباع الارشادات الصحية للخروج من أزمة كورونا وأي أزمة مستقبلية بمشيئة الله، حفظ الله الكويت وشعبها وأميرها وولي عهدها من كل مكروه.

