عمر: استدامة التنمية وتحقيق الابتكار

وطن النهار

أكدت مدير عام معهد الكويت للابحاث العلمية د. سميرة السيد عمر، اهتمام الكويت بدور العلم والتكنولوجيا والابتكار في تحقيق التقدم والرخاء واستدامة التنمية، منوهة الى أن هذا الاهتمام يحظى برعاية سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد حفظهما الله ورعاهما.

جاء ذلك خلال «المؤتمر الافتراضي العربي الدولي لتكنولوجيا النانو» الذي نظمه المعهد تحت رعاية وزير التربية وزير التعليم العالي ورئيس مجلس أمناء معهد الكويت للأبحاث العلمية د. علي المضف، لمناقشة المحاور المرتبطة بتطبيقات هذا المجال ووضع أسس التعاون العربي والدولي، بالاضافة الى تطوير استراتيجيات جديدة لتطوير استخدامات تكنولوجيا النانو بالمنطقة العربية.

وأشادت السيد عمر، بجهود كل من ساهم في تنظيم هذا المؤتمر الافتراضي والتحضير لأعماله رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، متطلعين أن تتجاوز البشرية هذه الظروف ويحقق العلم انتصاره المعتاد والمنشود.

وأعربت عن ترحيبها بالمشاركين في افتتاح أعمال المؤتمر الذي تتواصل أعماله على مدار ثلاثة أيام، مثنية على المشاركة الواسعة من الخبراء والمختصين من عدد من الدول العربية والأجنبية، مشيرة الى ان هناك اسهامات علمية وبحثية طرحت خلال المؤتمر والتي تحمل الانجازات القيمة والمتواصلة عبر سنوات طويلة من قبل نخبة الخبراء في مجال تكنولوجيا النانو التي تحمل للبشرية فرصا جديدة للتنمية والتقدم.

وأملت أن يحقق هذا المؤتمر أهدافه في مناقشة العديد من المحاور المرتبطة بتطبيقات تكنولوجيا النانو، وفي وضع أسس التعاون العربي والدولي في هذا المجال وتطوير استراتيجية خاصة بذلك.

من جانبه، أوضح رئيس المؤتمر ومدير ادارة العلوم والتكنولوجيا بمركز أبحاث الطاقة والبناء د. أحمد الملا، أن المؤتمر سيستمر على مدار ثلاثة أيام، وبمشاركة عدد من الخبراء والمختصين من الدول العربية والأجنبية في هذا المجال الذي يحمل للبشرية فرصا جديدة للتنمية المستدامة.

من ناحيتها، قالت رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر ومديرة برنامج تكنولوجيا النانو بمركز أبحاث الطاقة والبناء د. لطيفة عبدالله الحجي، إن برنامج تكنولوجيا النانو: «قد قبل تحدي هذه الظروف الاستثنائية وحرص على تنظيم هذا المؤتمر والذي يعد الأول من نوعه بالمنطقة وبالعالم العربي، مشيرة الى ان المؤتمر وان كان افتراضيا وينقصه التجمع البشري الموجود بالمؤتمرات عادة لا تقل أهميته عنها.

