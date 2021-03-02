«الداخلية»: جداول الانتخاب في مقار اللجان حتى 15 الحالي

وطن النهار

أعلنت وزارة الداخلية ان لجان قيد الناخبين في الجداول الانتخابية قد أنهت أعمالها عن شهر فبراير، وتعد الأعمال التي تمت في هذه الفترة - والتي تعرض بمقار اللجان حتى الخامس عشر من مارس وستنشر بالجريدة الرسمية أعمالاً مؤقتة، يجوز للناخبين طلب تعديلها بالاضافة اليها أو الحذف منها، وذلك من خلال اطلاعهم عليها والتأكد من ادراج أسمائهم أو أسماء من يجب ادراجهم فيها، وكذلك للتأكد من حذف أسماء المتوفين، أو من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة، أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق أو من نقلوا موطنهم من الدائرة.

وأضافت الداخلية انه «يجوز لكل ناخب مدرج في جدول الانتخاب أن يتقدم بطلبات الادراج والحذف في الجداول الانتخابية في أيام العمل الرسمية في الفترة من 1-20 مارس، وذلك الى مقر اللجنة المختصة، وستقيد الطلبات بحسب تواريخ ورودها في دفتر خاص وتعطى ايصالات لمقدميها، والطلبات التى يجوز تقديمها للجنة في هذه الفترة يمكن لكل مواطن مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب ادراج اسمه في جدول الانتخاب الخاص بها اذا كان قد أهمل ادراج اسمه بشرط أن يقدم الدليل على توافر شروط الناخب فيه، وان الدائرة هي موطنه الانتخابي، ولكل ناخب مدرج في جدول الانتخاب أن يطلب ادراج اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من أدرج بغير حق».

وأوضحت أن «اللجان ستقوم بالفصل في الطلبات المقدمة في هذا الشأن في موعد لا يجاوز الخامس من شهر أبريل 2021، وللجنة أن تسمع أقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب، وأن تجري ما تراه لازماً من تحقيق وتحريات».

وتابعت: «سوف تعرض قرارات اللجان الصادرة بالقبول أو الرفض بمقار اللجان ابتداء من اليوم السادس حتى اليوم الخامس عشر من شهر أبريل 2021، كما ستنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية لفتح المجال أمام المواطنين للطعن في قرارات اللجان في موعد أقصاه اليوم العشرين من شهر أبريل 2021، وستحال هذه الطعون فورا الى المحكمة الكلية المختصة تطبيقا لأحكام المادة (13) من القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له».

ونبهت الوزارة الناخبين الى أهمية تعاونهم في الاطلاع على الجداول الانتخابية خلال فترة عرضها في كل لجنة لممارسة حقهم وواجبهم في تنقية الجداول حتى تكون معبرة عن الواقع، والتقدم بطلبات الاعتراض -ان وجدت- على القيود والتي ستعتبر نهائية بالنسبة الى كل اسم لم يتقدم أحد بالاعتراض عليه.

