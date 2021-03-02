«حماية البيئة» لاستحداث مسميات وظائف للتخصصات البيئية

وطن النهار

طالبت الجمعية الكويتية لحماية البيئة بمسارعة ديوان الخدمة المدنية باستحداث مسميات وظائف للتخصصات البيئية ضمن منظومة الوظائف العامة وعدم تبديلها بما هو موجود وتقديمها للوزارات والهيئات لادراجها ضمن خطط للتوظيف فيها والبدء فى انشاء ادارة البيئة لمتابعة اتباع الديوان لقانون حماية البيئة في منشأته.

جاء ذلك في ختام فعاليات أعمال المؤتمر الدولي الثاني «مستقبل الموارد البشرية (أدوار جديدة لعصر متغير)» الذي عُقد افتراضيا برعاية رسمية كريمة من الشيخة الدكتورة هند بنت عبدالعزيز القاسمي رئيس نادي الامارات الدولي للأعمال.

وخلال مشاركتها كضيف شرف المؤتمر تناولت د. وجدان العقاب رئيس جمعية البيئة مفهوم «الوظائف الخضراء» كمؤشر أساسي لمستقبل الموارد البشرية، مشيرة الى أن الجمعية تدعو طلاب الكويت لدراسة التخصص الجامعي البيئي والذي يتوافق مع «الوظائف الخضراء» المشمولة بنحو أكثر من 20 تخصصا اتجهت العديد من دول العالم لتكريسها سواء في دراساتها الجامعية أو في توفير وظائف لخريجي تلك التخصصات.

وألقت د. العقاب الضوء على أدوار الجمعية التوعوية بهذا الخصوص، وقالت «نصوغها ونضعها بغاية وهدف الوصول الى مخرجات بشرية مستوفية لشروط وامكانات «الوظائف الخضراء» ونحن مؤهلون لها، وهنا تجدر الاشارة الى البرنامج التفاعلي التربوي «المدارس الخضراء» الذي تقدمه الجمعية سنويا منذ أكثر من عقد من الزمن للناشئة والشباب من طلاب المدارس والجامعات، فضلا عن المعلمين والمعلمات ونخب من منتسبي المؤسسات والهيئات والشركات المعنية بالشباب والبيئة»، وأضافت «للجمعية وقفة شكر وتقدير لوزارة التربية والتعليم العالي، على حسن تقديرها لمستقبل الأعمال في الكويت، واهتمامها في تضمين الدراسات والتخصصات البيئية ضمن خطط الابتعاث لدراسة على سبيل المثال لا الحصر، تخصص العلوم البيئية وتخصص الهندسة البيئية والتي بدأت بابتعاث الطلبة الكويتيين لها في أقطار العالم المختلفة منذ ما يقارب العشر سنوات».

مشيرة الى أن «الجمعية بدأت بتسليط الضوء على هذه التخصصات من خلال برنامج المدارس الخضراء عبر حصصها التوعوية والتثقيفية على طلاب الصفين الحادي عشر والثاني عشر لتجهيزهم واعدادهم للولوج وخوض غمار الدراسة الجامعية المتخصصة في البيئة والتي كثيرا ما دعونا الى ترسيخها وتفعيلها، من خلال شمولية الاعداد ومن ثم الشمولية التوعوية بقضايا ذات بعد مجتمعي يتفاعل معها الطلاب.

