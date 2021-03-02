«البلدي»: سوق مؤقت في المطلاع لبيع مواد البناء

وطن النهار

وافق المجلس البلدي على مشروع لائحة مزاولة المهن الهندسية التي تفتح المجال امام التخصصات الهندسية المتنوعة لمزاولة المهنة، وتفرض تأمينا للأخطاء التصميمية تصل لمليون دينار.

وطالب المجلس برئاسة أسامة العتيبي باحالة موضوع نقل محول في قرطبة إلى مجلس الوزراء ليفصل ما بين رأي أعضاء البلدي واعتراض الوزير.

ووافق المجلس على مقترح العضو حمود العنزي بشأن تخصيص سوق مؤقت لمواد البناء في مدينة المطلاع بالتنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، كما وافق على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لتوسعة موقع تربية الابقار وانتاج الحليب في منطقة برقان ورجم خشمان ومصلان في شرق كبد، شريطة الرأي الفني، كما وافق على اقتراح مها البغلي بشأن مسار الدراجات الهوائية حول منطقتي سعد العبدالله وصبحان

وأحال المجلس شروخ تقاطع ونفق دروازة العبدالرزاق، وموضوع المباني التاريخية القديمة في المباركية إلى لجنة إعادة تأهيل المحلات والمباني التراثية في سوق المباركية، إلى لجنة المحافظة على المعالم التاريخية والتراثية والتطوير الحضري.

وأوصى المجلس بعد مداخلات أعضاء البلدي برفع كتاب لوزيرة الدولة لشؤون البلدية رنا الفارس ومطالبتها بتحديد فترة زمنية لردود الجهاز التنفيذي على اقتراحات وأسئلة الاعضاء بشرط ألا تزيد على شهرين، حيث قال العضو عبدالسلام الرندي: إن هناك عدم التزام من المسؤولين في الجهاز التنفيذي بالرد عن أسئلة واقتراحات البلدي، موضحاً أن هناك أسئلة واقتراحات مضى عليها سنة ونصف السنة، ومازالت لم ترد إجابات بشأنها.

وطالب بتحديد فترة زمنية محددة للرد على اقتراحات واسئلة أعضاء البلدي، رافضاً ان تكون معلقة لفترة زمنية طويلة، كاشفاً عن ان 80% من أسئلة الاعضاء والاقتراحات تقوم البلدية بتحويرها كمشاريع واقتراحات وتنسبها لأجهزتها.

وبدورها أكدت العضو مها البغلي أن الفترة الزمنية المتبقية من عمر المجلس أقل من سنة ومازالت الردود في حوزة الجهاز التنفيذي، مطالبة بضرورة إرسال الأجوبة والاستفسارات خاصة أن هناك اقتراحات واسئلة لأعضاء المجلس السابق وحتى اللحظة لم تجب البلدية عنها.

من جهته، أكد نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري أنه قام بإرسال عدة كتب لوزير البلدية ليستفسر فيها عن آلية الردود وتأخرها في الجهاز التنفيذي، مستغرباً عدم تعاون المسؤولين في الجهاز التنفيذي. بدوره، قال العضو مشعل الحمضان، إن تأخر الجهاز التنفيذي في الردود يثير الشك لدى أعضاء البلدي، خاصة أن الكثير من اقتراحات الاعضاء نسبتها البلدية كاقتراحات أو مشاريع سيتم العمل بها. فيما قال العضو حسن كمال: إن إجابات المسؤولين في الجهاز التنفيذي «تجارية» وغير دقيقة في طرح التفاصيل، مطالباً بتدخل من وزير البلدية لينهي هذه المأساة المتعلقة بالردود وإيجاد آلية لها.

توضيح المعلومات

وقال نائب المدير العام لشؤون قطاع المساحة عبدالله عمادي: إن البلدية حريصة على تطبيق القانون، مؤكداً أن تأخر الردود لأكثر من عام غير منطقي وغالباً يكون متعلقاً بجهة حكومية أخرى. وأضاف ان بعض الردود تأتي بناءً على توضيح المعلومات بدقة أكثر بعد الاتصالات مع الجهات الحكومية للتأكد من صحة البيانات،مبيناً أن أغلب الاسئلة الواردة من أعضاء تتعلق في قطاع التنظيم. ورفض المجلس البلدي اقتراح العضو حمود العنزي استحداث مدخل ومخرج اخر لدوار الصناعية في الجهراء من اتجاه الدائري السادس ومجمع لولو هايبر، كما أحال إلى الجهاز التنفيذي مقترح تطوير حديقة القصر الاحمر وذلك لمخاطبة هيئة الزراعة والمجلس الوطني للثقافة معيداً الى الجهاز المقترح الخاص بشأن السماح بتظليل سكراب النعايم. ورفض مقترح عمل مواقف سيارات بمنطقة النسيم في محافظة الجهراء وحفظ مقترح تغيير اسم مدينة المطلاع السكنية الى مدينة مشعل الاحمد السكنية

واحال إلى الجهاز التنفيذي تقرير شكوى اهالي منطقة السالمية ق 12 الخاصة بتأجير بعض المساكن للعزاب.

وفي الرد على سؤال العضو حسن كمال بشأن التصميم الزلزالي للمباني، قال كمال إنه من المتوقع خلال السنوات المقبلة أن تشهد الكويت تطوراً عمرانياً في المنطقة الشمالية بمدينتي الحرير والصابرية، وجنوباً في مدينتي جنوب صباح الأحمد والخيران، مؤكداً ان البلدية ذكرت انه لا توجد اي استعدادات فنية لتصميم مبانٍ وبنية تحتية مقاومة للهزات الأرضية والزلازل بالرغم من وجود كود زلزالي للمباني.

وأحال المجلس إلى لجنة المحافظة على المعالم التاريخية والتراثية والتطوير الحضري في البلدي المباني التاريخية في أسواق المباركية، كما أحال إلى لجنة تقصي الحقائق عقود إعادة تدوير النفايات في مرادم البلدية.

