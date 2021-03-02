«الرعاية السكنية»: 100 % نسبة إنجاز البنى التحتية في جنوب عبدالله المبارك

وطن النهار

أصدرت مؤسسة الرعاية السكنية تقريراً أكدت فيه انتهاء أعمال البنية التحتية بجنوب عبدالله المبارك بنسبة 100%، موضحة انها تعمل على إنهاء العديد من المشاريع الإسكانية التي تتولى تنفيذها، وهي تُسابق الزمن في إنجاز أعمال البنى التحتية لتلك المشاريع، حيث أنهت المدة التعاقدية بنسبة 100%، في 19 عقداً من أصل 43. وبدأت في التسلم المبدئي لعددٍ من هذه العقود، لمطابقة مواصفاتها مع ما هو متعاقد عليه، جاء ذلك في التقرير الشهري للمؤسسة عن يناير الماضي الذي اوضح أنّ مشاريع القسائم والخدمات في مشروع مدينة صباح الأحمد السكنية -البيوت والخدمات والمباني العامة التابعة لها- تم انجازها تعاقدياً بالكامل، ما عدا عقد إنشاء 40 عمارة من السكن العمودي و720 شقة، وأعمال الخدمات الخاصة بجميع العمارات في الضاحية الاستثمارية، حيث بلغت نسبة التنفيذ التعاقدي 86%، ونسبة التنفيذ الفعلي 73%، ومن المتوقع تسلمها مبدئياً في يونيو المقبل.

وأضاف التقرير أنّ أعمال البنية التحتية للقسائم وخدماتها في مشروع جنوب عبدالله المبارك، تم الانتهاء منه فعلياً بنسبة 100%، وتم التسلم المبدئي للمشروع، فيما بلغت نسبة الإنجاز الفعلي 94% في مشروع شرق تيماء (من باع بيته)، حيث تم تسلم 462 بيتاً والمباني العامة، تسلماً ابتدائياً.

«المطلاع السكنية»

ولفت التقرير إلى أنّ أعمال القسائم وخدماتها في مدينة المطلاع السكنية، تجري على قدم وساق، حيث تم التسلم المبدئي للمرحلة الأولى لعقد إنشاء البنية التحتية لـ18519 قسيمة، بلغت نسبة الإنجاز 83%، في حين أنّ من المتوقع تسلم عقد إنشاء البنية التحتية لـ4999 قسيمة ابتدائياً في مايو المقبل، وذلك بعد أن تم التسلم المبدئي لعقد انشاء البنية التحتية لـ 4770 قسيمة في المطلاع، عدا خزانات الترشيح، التي من المتوقع تسلمها في الفترة المتبقية من العقد.

