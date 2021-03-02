تحرير 12 مخالفة في «الأحمدي»

وطن النهار

أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة الاحمدي فيصل العتيبي أن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ كل الاجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن الفريق الرقابي التابع لإدارة النظافة العامة يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة في جميع مناطق المحافظة، فضلا عن رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق وذلك من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بتنفيذها للحفاظ على المنظر الحضاري للمحافظة.

وأكد العتيبي أن الجولة الميدانية التي تم تنفيذها صباح أمس في منطقة الفحيحيل أسفرت عن تحرير 12 مخالفة بائع جائل لعدم التزامهم بالشروط والضوابط المقررة بلائحة النظافة العامة واشغالات الطرق فضلا عن مصادرة كمية من السجائر والخضراوات والفواكه.

