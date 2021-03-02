المنفوحي: نقل ملكية العقارات يتم آلياً

وطن النهار

أصدر مدير عام البلدية احمد المنفوحي تعميما يقضي بالتزام الافرع بالتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة التنسيقة الخاصة بالمخاطبات مع وزارة الاسكان لاصدار وثيقة لمالك العقار الذي تم توزيعه من مؤسسة الرعاية السكنية.

تضمن التعميم أن يتم بعد تقديم الطلب وأن يقوم المهندس المختص بالادارة المعنية بالتأكد من مطابقة بيانات القسيمة المرسلة مع المعلومات المساحية والرقم الطبوغرافي «GIS» وفي حالة المطابقة يتم اعتماد المعاملة وارسال رسالة للمالك لدفع الرسوم.

وأوضح التعميم بأنه في حالة عدم مطابقة البيانات المرسلة مع المعلومات المساحية والرقم الطبوغرافي يتم ارسال المعاملة لادارة المساحة لمطابقة المعلومات واعتماد المعاملة دون الحاجة الى اجراء كشف على العقار بالتزامن مع الاعتماد يتم ارسال رسالة للمالك لدفع الرسوم.

