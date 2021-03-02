«الشؤون»: فتح باب النقل 15 الحالي بعد إغلاق عام كامل

وطن النهار

بعد مضي عام كامل على إغلاق باب التنقلات، وافقت وزارة الشؤون الاجتماعية، على إعادة فتح باب النقل لجميع قطاعات الوزارة أمام الموظفين، حيث أصدر وكيل الشؤون بالانابة مسلم السبيعي، قراراً يقضي بايقاف العمل بالقرار الاداري الخاص بشأن اقتصار نقل الموظفين بين الوحدات التنظيمية على مستوى جميع القطاعات المختلفة، مؤكدا على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من 15 مارس الحالي.

من جانبه، أكد رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين بوزارة الشؤون الاجتماعية يحيى الدوسري، على أهمية فتح باب النقل أمام الموظفين، نظرا لجملة من المطالبات التي تقدم بها الموظفون سواء عن طريق الاتحاد أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الدوسري في كتابه المرسل لوكيل الشؤون وحصلت «النهار» على نسخة منه، إن عددا كبيرا من الموظفين تقدموا للنقابة بكتب يوضحون فيها الاضرار النفسية والعائلية التي يتعرضون لها نتيجة غلق باب النقل والذي مر عليه أكثر من عام، ما تسبب في مشاكل اسرية والكثير من المشقة والعناء في الوصول لمقر عملهم.

وأوضح أن القرار خلق حالة من الجمود الوظيفي وأدى إلى تعطيل طاقات وكفاءات وطنية في عدد من الادارات وحرمان ادارات اخرى كانت بحاجة إلى مثل هذه الكفاءات من الاستفادة منها في ظل معاناة قطاعات من نقص في بعض التخصصات بينما يوجد فائض من هذه التخصصات في قطاعات أخرى، بالاضافة إلى انه خلق حالة من التذمر والاحتقان الوظيفي لدى العديد من الموظفين.

