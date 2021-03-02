الكندري: 2811 دورة «عن بُُعد» خلال 2020

وطن النهار

قال رئيس قسم الحلقات بإدارة شؤون القرآن الكريم التابعة لجمعية النجاة الخيرية «ورتل» عمر الكندري: رغم التحديات العالمية التي شهدها عام 2020 إلا أنه بتوفيق من الله -جل وعلا- ختم لدينا القرآن الكريم 20 حافظاً وحافظة وذلك ثمرة للجهود الكبيرة والمتابعات الحثيثة التي قامت بها الإدارة خلال هذه الفترة العصيبة وكذلك حرص المشاركين على حفظ كتاب الله -جل وعلا-.

وتابع الكندري: حرصنا منذ بداية الجائحة على استثمار وسائل التواصل الاجتماعي كنافذة آمنة لتقديم دوراتنا «عن بعد» وذلك حرصاً على تفعيل التباعد الاجتماعي وتطبيقا لتعليمات وزارة الصحة وقدمنا عدد 2811 دورة لاقت تفاعلاً مميزاً من أكثر من 70 دولة حول العالم.

