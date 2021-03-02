«الخليج» حصدت «الثاني» و«الخامس» في «البرمجة»

وطن النهار

تمكن طلبة تخصص علوم الكمبيوتر في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا من حصد مراكز متقدمة في مسابقة الكويت الثامنة للبرمجة بين الجامعات والكليات، والتي عقدت عبر الاتصال المرئي خلال الفترة من 8 وحتى 9 فبراير الماضي. واستطاع الفريق المكوّن من الطلاب: عبدالوهاب الصالح وأسامة قاسم ومحمد الأسكندراني، من الحصول على المرتبة الثانية في المسابقة، مع تمكنهم من حل 7 اسئلة برمجية خلال 5 ساعات، فيما جاء في المركز الخامس الفريق المكوّن من الطلاب: محمد بولند ومصطفى باب وعلي جاسم. وبحصولهم على هذه المراكز المتقدمة، تأهل الفريقان الى مسابقة البرمجة التي ستقام على مستوى العرب وأفريقيا، والتي سيتم تنظيمها في مصر.

