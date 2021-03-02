تعاقدات الجهات الحكومية على مشارف المليار الثالث

وطن النهار

أكدت مدقق بادارة الرقابة المسبقة للشؤون الاجتماعية في ديوان المحاسبة لولوه الفوزان ان الرقابة المسبقة مارست اختصاصاتها وفقاً لقانون انشاء ديوان المحاسبة حيث تم ابداء الرأي بـ«2647» موضوعا بقيمة ما يقارب «2.850» مليار دينار خلال الفترة من 01/04/2020 وحتى 28/2/2021، وقد تبين ان نسبة ما يقارب «92%» من اجمالي قيمة الموضوعات الصادرة خلال الفترة تمثلت في الموضوعات المعروضة من الوزارات والادارات الحكومية بقيمة ما يقارب «2.632» مليار دينار، «5%» للموضوعات المعروضة من قبل الجهات ذات الميزانيات الملحقة بقيمة ما يقارب «139» مليون دينار و«3%» لموضوعات الجهات ذات الميزانيات المستقلة بقيمة ما يقارب «79» مليون دينار.

وقالت الفوزان في تصريح صحافي ان الموضوعات الصادرة خلال الفترة تضمنت على «109» موضوعات تخص تعاقدات ايرادية لمزايدات وعقود استغلال لأملاك الدولة بقيمة ما يقارب «54» مليون دينار ما يمثل «2 %» من اجمالي قيمة الموضوعات الصادرة، علماً بأنه يستثنى من الاعمال الخاضعة للرقابة المسبقة كل العقود المرتبطة بعمليات بيع وشراء النفط ومشتقاته وكذلك عمليات الاستثمار. وأضافت ان قيمة الموضوعات الصادرة بالموافقة مثلت نسبة ما يقارب «73 %» من اجمالي قيمة الموضوعات الصادرة خلال الفترة المذكورة بما يقارب قيمة اجمالية مقدارها «2.067» مليار دينار لـ«1418» موضوعاً، وتجدر الاشارة الى ان نسبة «65%» من الموافقات الصادرة جاءت مشروطة باشتراطات وجب على الجهة استيفاؤها قبل ابرام العقد وأخرى اثناء سريانه وتتمثل في اغلب الأحيان باشتراطات مالية، اجرائية وأخرى فنية وتوالي الرقابة اللاحقة بالديوان التحقق من مدى التزام الجهات بتلك الاشتراطات.

ونوهت الفوزان بأن الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة قامت باخطار ادارة المخالفات المالية بالديوان بقيام بعض الجهات بالارتباط قبل الحصول على موافقته المسبقة وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين «14،13» من قانون انشاء ديوان المحاسبة، لـ«48» موضوعا بقيمة ما يقارب «104» ملايين دينار، وتتولى رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة متابعة تدقيق تلك الموضوعات.

وأوضحت ان الديوان اصدر رأيه بعدم الموافقة لـ «113» موضوعا خلال الفترة المشار اليها بقيمة ما يقارب «281» مليون دينار، حيث تمت احالة «14» موضوعا منها لادارة المخالفات المالية بديوان المحاسبة بقيمة ما يقارب «46» مليون دينار لاجراء اللازم بشأنها وذلك لامكانية حدوث ضرر على المال العام نظراً لمخالفة احكام المادة «52» من قانون انشاء الديوان.

كما بينت الفوزان انه تم رد اوراق «856» موضوعا خلال الفترة المشار اليها ما يشكل نسبة «32%» من اجمالي الموضوعات المعروضة على ديوان المحاسبة وذلك لعدم قيام الجهات بموافاة الديوان بكل الأوراق والمستندات وما يتصل بها من وثائق وبيانات وايضاحات، علماً بقيام الديوان احياناً برد ذات الموضوع اكثر من مرة للجهة لعدم موافاتنا بذات المستندات الأمر الذي يستوجب دراسة الاجراءات والسياسات المتبعة داخل الجهة لما يترتب على ذلك من تأخر المشاريع وتعطيل التنمية واحتمالية انسحاب المناقص الأقل سعراً وتحميل المال العام مبالغ اضافية.

والجدير بالذكر أن اعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات المعروضة خلال الفترة المذكورة قد اسفرت عن تحقيق وفر مباشر للخزانة العامة للدولة بقيمة ما يقارب «75» مليون دينار والناتجة عن عدة اسباب تركزت في تعديل القيمة الاجمالية للتعاقد نظراً لوجود اخطاء حسابية بجداول الأسعار الخاصة في الموضوع او القيام بتخفيض الأسعار المقدمة من الشركات بما يتلاءم مع الأسعار السائدة بالأسواق او بالعقود المماثلة بالاضافة الى تخفيض الكميات التي يتم طلبها من قبل بعض الجهات بما يتلاءم مع معدلات الاستهلاك الفعلية بالجهة.

