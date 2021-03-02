نصف مليون طالب دشَّنوا الفصل الدراسي الثاني بـ «التعليم عن بُعد»

وطن النهار

استأنف أعضاء الهيئة التعليمية والادارية و508 آلاف طالب وطالبة من جميع المراحل التعليمية الفصل الدراسي الثاني عن طريق التعليم الالكتروني عن بعد، بعد قضاء عطلة الربيع للعام الدراسي 2020/2021

من جانبها، ذكرت مدير ثانوية السالمية - بنات التابعة لمنطقة حولي التعليمية آمال القلاف انه انطلق الفصل الثاني من العام الدراسي 2020/2021 عن طريق التعليم عن بعد بسبب جائحة كورونا وان مواعيد العمل الرسمية في المدرسة اصبحت من الساعة 10:30 الى 2:30 مع التزام المدرسة بنسبة 30% من الحضور، موضحة بالالتزام بالاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي داخل المدرسة من جميع اعضاء الهيئة التعليمية والادارية والمحافظة على التعقيم المستمر.

ودعت القلاف جميع الطلبة الى الاستفادة من الوقت خاصة في هذه الظروف وجلوسهم في المنازل بتحقيق اكبر قدر من الاستفادة العلمية كما نصحت القلاف الطلبة بالأخذ بالاشتراطات الصحية والمحافظة على صحتهم والتعاون من اجل ان نتخطى هذه الظروف الصعبة متمنية التوفيق للجميع. وبدوره، ذكر رئيس قسم اللغة الانكليزية فيصل الموسى من مدرسة العلاء الحضرمي بأن انطلاق اليوم الأول بدأ بنجاح عن طريق التعليم عن بعد مع استعداد جميع الطاقم الفني والاداري في تهيئة الجو الملائم واستعدادهم التام للحصص الدراسية سائلين المولى -عز وجل- ان يرفع عنا هذا الوباء، متمنياً دوام التوفيق والنجاح للجميع.

من جانب آخر، طالب النائب د. حسن جوهر بضرورة تقييم العملية الدراسية بكل مراحلها في الكويت وأن تقوم القيادات التربوية بالتنسيق والتعاون مع اللجنة التعليمية البرلمانية من اجل مصلحة الكويت وأبنائها. وقال جوهر في تصريح صحافي، انه مع استئناف الدراسة، لا بد ان تكون لنا وقفة مع وزارة التربية للبحث في آلية تطور التعليم في ظل هذه الظروف الحالية.

وأكد انه بعد مرور عام كامل على جائحة «كورونا» فان وزارة التربية تتبنى سياسات ردود الفعل والقرارات العشوائية من دون وجود رؤية واضحة وفق جدول زمني محدد حتى يكون لها مردود ايجابي للتحصيل الدراسي لأبنائنا الطلبة.

