«اتحاد الجمعيات» يطرح «إنشاء الهيئة العامة للتعاون»

وطن النهار

أعلن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية فهد الكشتي، انجاز مشروع قانون انشاء الهيئة العامة للتعاون كهيئة حكومية عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مستقلة تلحق وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، مشيرا الى انه يتضمن 29 مادة تشمل جميع الأمور المتعلقة بالتبعية والاختصاصات وآليات ممارسة اعمالها وغيرها.

وقال الكشتي في مؤتمر صحافي عقده بمقر الاتحاد، انه بعد شهور من العمل المتواصل والتعاون فيما بين اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ومجالس ادارات الجمعيات ولجنة تطوير العمل التعاوني وعدد من الخبراء في المجالات ذات الصلة توصلنا الى ثلاث توصيات رئيسية، مسودة تعديل القرار الوزاري 16 ت لعام 2016، ومسودة تعديل القرار الوزاري رقم 45 ا لعام 2020، بالاضافة الى مشروع قانون انشاء هيئة التعاون. واوضح ان هذا المشروع يعتبر واجب التحقيق والتنفيذ في اقرب وقت، لانه ضرورة ملحة لدعم جهود تطوير الحركة التعاونية والارتقاء بعملها وتعزيز مسيرتها ومواجهة التحديات القانونية والاجرائية التي تعترضها، معتبرا ان انشاء الهيئة حتمي لمواكبة توسعات الجمعيات التعاونية التي وصل عددها الى 68 جمعية تدار من قبل مجلس ادارات تضم 612 كادرا وطنيا ويعمل بها نحو 20 الفاً من الكوادر الوطنية والاجنبية بصورة مباشرة وما يزيد عن ثلاثة اضعاف هذا العدد بشكل غير مباشر.

واشار الى ان المادة الثالثة من مشروع القانون حددت الاختصاصات المقترحة للهيئة في القيام بجميع الأعمال والمهام الكفيلة بالنهوض بالعمل التعاوني، خصوصا فيما يتعلق بصلاحيات الهيئة المفترض ان تنقل اليها من وزارتي التجارة والشؤون وتطبيق السياسة العامة للعمل التعاوني ووضع الاستراتيجية وخطط العمل للنهوض به، والرقابة على الأنشطة والاجراءات والممارسات المعنية بحماية العمل التعاوني ومتابعتها وتقييمها.

وذكر ان بنود المشروع حددت ضوابط الانشاء واهمها وجود ميزانية مستقلة واختصاصات مجلس ادارتها ومديرها العام، متوقعا ان يخرج مشروع قانون انشاء هيئة التعاون الى النور وذلك بفضل العديد من العوامل المبشرة وأهمها الدعم المباشر الذي يحظى به ميثاق شرف دعم مطالب الحركة التعاونية ومشروع القانون من قبل 24 نائبا من نواب مجلس الامة 2020 اضافة الى عدد كبير من النواب الآخرين والشخصيات العامة.

وقال: انه «ايماننا بحرص الحكومة على تذليل العقبات التي تعترض تطوير القطاع التعاوني وتوفير كل سبل الدعم لمساعدة التعاونيين على النهوض بالقطاع، ومشروعية المبررات التي تقف خلف مشروع القانون والايجابيات العديدة التي ستترتب على اقراره، والتأييد الكبير لمشروع القانون من المواطنين وجميع العاملين في القطاع والجهات ذات الصلة ومؤسسات المجتمع المدني. وشدد الكشتي على اهمية تعاون الحكومة ومجلس الامة في المرحلة المقبلة لتهيئة البيئة التشريعية والاجرائية اللازمة لانشاء الهيئة العامة للتعاون لتعنى بجميع القوانين والقرارات المنظمة واللوائح الداخلية لتطوير العمل التعاوني.

وأضاف الكشتي ان المقترح الذي جاء كثمرة تعاون فيما بين مجلس ادارة الاتحاد ولجنة تطوير العمل التعاوني وجميع مجلس ادارات الجمعيات والجهات ذات الصلة في الحكومة والقطاع الاهلي يتضمن في المادة الرابعة ان تحل الهيئة محل وزارة الشؤون الاجتماعية ومحل وزارة التجارة في ادارة الأمور الخاصة بالاتحادات والجمعيات كافة، واتخاذ القرارات اللازمة لتسهيل نشاطها، عبر تولي الهيئة مباشرة الاختصاصات المقررة لوزارة الشؤون طبقا لما هو منصوص عليه في القانون 24 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013.

وفي الختام تقدم الكشتي بالشكر للجهات الحكومية المعنية ولأعضاء مجلس الامة الداعمين لمشروع القانون وللشخصيات العامة الموقعة على ميثاق شرف دعم مطالب الحركة التعاونية.، والشكر موصول الى لجنة تطوير العمل التعاوني على ما بذلته من جهود مقدرة من اجل خروج مشروع قانون انشاء هيئة التعاون الى النور وفي وقت قياسي.

من جانبه، تقدم رئيس لجنة تطوير العمل التعاوني سعود الحرفان، بالشكر لرئيس واعضاء اتحاد الجمعيات التعاونية على ثقتهم في اللجنة ودعمها لانجاز هذا المشروع المهم والذي سيكون فارقا في تاريخ الحركة التعاونية، مبينا ان اللجنة الاستشارية العليا للاتحاد نجحت خلال الاشهر الاربعة الماضية وبتعاون اعضائها في الانتهاء من مقترحات التعديلات على القرار الوزاري 16 ت لعام 2016 والذي يجري مناقشته الان مع وزارة الشؤون الاجتماعية، ويلقى اهتماما كبيرا من وكيل قطاع التعاون. واشاد الحرفان بالدور الايجابي والتعاون المثمر من قبل الوزارة وهو ما ادى الى التوافق على 65% من تعديلات القرار حتى الآن، متمنيا استمرار هذا التعاون الايجابي من قبل المسؤولين في الوزارة لما فيه مصلحة القطاع التعاوني والكويت بشكل عام.

