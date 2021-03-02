«مبرة البغلي» تكرم الفائزين بجائزة «الابن البار» في موسمها الـ 14

وطن النهار

تحت رعاية وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية عيسى الكندري، نظمت مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار ، الحفل الختامي لمسابقات البغلي للابن البار لتكريم الفائزين بالجائزة وأبناء الكويت البررة للعام 2020 في نسختها الرابعة عشرة وذلك عبر منصة زووم، حيث تم تكريم 10 فائزين و6 شخصيات من أبناء الكويت البررة.

استهل الحفل بكلمة لرئيس مجلس ادارة المبرة ابراهيم البغلي قال فيها: إن جائزة البغلي للابن البار انطلقت قبل 14 عاما وهي أحد مشاريع المبرة وهي تستهدف ترسيخ قواعد العمل الاجتماعي والانساني والخيري والتطوعي، مشيرا الى أنه رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها الكويت وجميع دول العالم بسبب «كورونا»، حرصت المبرة على توثيق الجهود التي قام بها أفراد ومؤسسات المجتمع الخيري، وعملت على تعزيز وتقوية أواصر العلاقات المهنية والاجتماعية مع اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية، ونظمت العديد من الأنشطة الاجتماعية والانسانية التي من شأنها ابراز الجانب الانساني والتطوعي والحضاري للكويت عن طريق أنظمة وشبكات التواصل الالكتروني عن بعد.

وختم بالتوجه بالشكر لكل الفائزين والمكرمين ولكل أفراد المجتمع لمشاركتهم في جميع المسابقات.

من جهتها، ألقت الوكيلة المساعدة لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون هناء الهاجري كلمة مسجلة نيابة عن راعي الحفل (وزير الشؤون)، أشادت فيها بجهود الجمعيات الخيرية والمبرات خلال جائحة كورونا والدور الانساني الخير الذي قامت بها لتقديم العون والاغاثة، وأثبتت المؤسسات الأهلية دورها ابان هذه الفترة وبالتكامل مع الجهود الحكومية في احتواء العديد من العقبات التي واجهتنا خلال العمل الداخلي من توفير سلال غذائية وتقديم المساعدات للمحتاجين داخل الكويت.

وأضافت: نحمد الله على هذه النعمة التي تفضل الله -عزوجل- بها علينا، وهي نعمة الجمعيات ومؤسسات العمل الخيري والأهلية التي تدرك مدى المسؤولية الملقاة على عاتقها ومساهمتها في دعم الجهود الحكومية من خلال الكثير من المشاريع الخيرية التي قامت بها داخل الكويت.

وختمت الهاجري بتوجيه الشكر والتقدير لمبرة البغلي على كل ما قدمته من ترسيخ للقيم الانسانية داخل المجتمع ومن الأنشطة التي تنظمها سنويا، متمنية دوام التوفيق لاتحاد الجمعيات الخيرية.

بدوره، أشاد رئيس مجلس ادارة اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية د. عبدالمحسن الخرافي بدور مبرة البغلي للابن البار في خدمة المجتمع، كما أشاد بالتعاون بين المبرة والاتحاد في واحد من مشاريع المسؤولية الاجتماعية.

وأضاف أن جائزة الابن البار تتوسع عاما بعد عام وقد استمرت في العمل والعطاء طيلة فترة جائحة كورونا، مثنيا على جهود القائمين على المبرة، وفي مقدمتهم رئيس مجلس الادارة ابراهيم البغلي.

