ماذا قالوا عن جائزة البغلي للابن 2020 في نسختها الرابعة عشرة في زمن تفشي جائحة «كورونا»؟

وطن النهار

اكد نائب رئيس مجلس ادارة مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار السيد رائد ابراهيم البغلي أن تعزيز فضيلة بر الوالدين وكبار السن والوطن بين أفراد المجتمع تعتبر من الأهداف الرئيسية التي تسعى المبرة لتحقيقها لتأصيل الأمن الاجتماعي والتنشئة الايجابية للأبناء، لذلك تحملنا مسؤوليتنا الأدبية والمجتمعية في رعاية جميع أنشطة وفعاليات الجائزة ولمسنا حرص وتفاعل أفراد المجتمع على المشاركة ما يؤكد ويعكس مدى الوعي بأهمية البر بالوالدين وكبار السن والأقارب الذين أخذنا على عاتقنا توفير الحياة الكريمة لهم. واوضح البغلي رغم تفشي جائحة كورونا إلا ان جائزة البغلي للابن البار لم توقف مسابقتها وذلك ايمانا منها بأهمية الجائزة رغم ظروف تفشي الجائحة نسأل الله ان يزول هذا الوباء عن كويتنا الحبيبة.

رائد إبراهيم البغلي

نائب رئيس مجلس إدارة مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار

أوضح رئيس اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار السيد علي حسن ضرورة تعميق البر في الوطن بالتنسيق مع عدد من الجهات العاملة في مختلف القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية والخاصة، وانطلاقا من الخاصية التي تتمتع بها الكويت كمركز للعمل الانساني والخيري والتطوعي ما نتج عنها توفير الدعم الكامل لأفراد ومؤسسات المجتمع المدني للعمل والتعاون للوصول الى أعلى درجة من الجودة والتميز في تحقيق وتنفيذ التوجهات التنموية للدولة بشأن تعزيز وترسيخ العمل الخيري والانساني والتطوعي في المجتمع الكويتي.مشيرا الى ان الجائزة حرصت على تطبيق الاشتراطات الصحية في ظل تفشي جائحة كورونا وذلك ايمانا من الجائزة عدم توقف نشاطها من خلال تفشي ذلك الوباء نسأل الله عز وجل بأن تزول تلك الجائحة على الكويت وشعبها.

علي حسن عبد الحسين محمد

رئيس اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار

بيّن رئيس لجنة التحكيم والتقييم لجائزة البغلي للابن البار السيد منصور السلامين ان بر الوالدين يعد من أفضل وأطيب الأعمال والقربات التي يتقرب بها الانسان الى ربه وأيسر الطرق المؤدية الى كنوزٍ من الحسنات ورضا من الخالق، مشيرا الى أنه طريق ممتاز لتكفير الذنوب والسيئات والخطايا. وأشار الى ان العمل التطوعي يتمثل بالروابط التي تقوم على القيم الاجتماعية الحميدة كالبر والثقة والصدق والتعاون والتراحم والتكافل، كما انه يشكل الرابطة التي يجد المواطنون فيها أنفسهم كأفراد ومجموعات ويسعون فيها لتحقيق ذاتهم ومصالحهم المرتبطة بمصالح المجتمع الذي يعيشون فيه موضحا الى ان الجائزة حرصت على تطبيق الاشتراطات الصحية في ظل تفشي جائحة كورونا وذلك ايمانا من الجائزة بعدم توقف نشاطها من خلال تفشي ذلك الوباء نسأل الله عز وجل بأن تزول تلك الجائحة ويحفظ كويتنا الحبيبة من كل شر

منصور عايش السلامين

رئيس لجنة التحكيم والتقييم لجائزة البغلي للابن البار

اكدت رئيسة اللجنة الاجتماعية في مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار السيدة نادية الشطي أن البر يرضي الانسان والديه ومن اعتنوا به منذ صغره، وفي ذلك جزاء قليل لما قدماه للانسان منذ ولادته الى أنْ كبر وصار على ما هو عليه وهذه المسابقة ما هي الا وسيلة لابراز بعض النماذج من ابناء الكويت البررة بالوالدين والبررة بالوطن فالمجتمع الكويتي مجتمع بار وجبل على الانسانية والعمل الخيري. مشيرة الى ان اللجنة الاجتماعية في مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار حريصة دائما على دعم بر الوالدين موضحة الى انه رغم تفشي جائحة كورونا إلا أن جائزة البغلي للابن البار لم توقف مسابقتها وذلك ايمانا منها بأهمية الجائزة رغم ظروف تفشي الجائحة نسأل الله أن تزول تلك الغمة على كويتنا الحبيبة ويحفظها من كل مكروه.

نادية أحمد الشطي

رئيسة اللجنة الاجتماعية في مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار

أوضح رئيس شعبة الخدمات الصحية لكبار السن بوزارة الصحة د. ابراهيم الحمادي في كلمة نيابة عن ابناء الكويت البررة، ان مسابقات جائزة الابن البار تحمل رسالة انسانية خالدة لخدمة اجتماعية متميزة، مؤكدا ان الوفاء رسالة الى الجميع لاسيما الاجيال القادمة بان ما يعمل به الفرد بهذا الشأن سيناله في المستقبل، مشيرا الى ان البر في الوطن قضية مهمة جدا يجب ان نعمل عليه ونؤدي واجبنا كل في موقعه ودائرته، معربا عن شكره للبغلي وعائلته الكريمة التي تعمل على تعزيز هذا المفهوم بين المجتمع الكويتي وغرسه في نفوس الجيل الصغير. مؤكدا بأن الخدمات الصحية لكبار السن بوزارة الصحة تعمل جاهدة في عدم انتشار جائحة كورونا الى كبار السن ونسأل الله بأن يزول ذلك الوباء على كويتنا الحبيبة

الدكتور إبراهيم الحمادي

رئيس شعبة الخدمات الصحية لكبار السن بوزارة الصحة

اكدت رئيسة فريق الطيبين q8 للتراث التطوعي والفائزة بجائزة البغلي للابن البار في نسختها الرابعة عشر عام 2020 السيدة ايمان الشراح أن ما يقوم به أهل الكويت من عمل تطوعي يفوق الوصف كثيرا لانهم بذلوا جهودا جبارة في الميدان.

واشادت الشراح برئيس مجلس ادارة مبرة البغلي للابن البار ابراهيم طاهر البغلي على حرصه سنويا على اقامة هذه الجائزة مشيرا الى ان مبرة البغلي للابن البار تعد من المشاريع المجتمعية والدينية والتوعوية والاعلامية الرائدة في الكويت.

واكدت بأن فرق العمل التطوعي في الكويت اثبتوا وجودهم من خلال التصدي لجائحة كورونا ونسأل الله بأن ينتهي هذ الوباء وكويتنا الحبيبة بألف خير

إيمان حسن الشراح

رئيسة فريق الطيبين q8 للتراث التطوعي والفائزة بجائزة البغلي للابن البار في نسختها الرابعة عشر عام 2020

