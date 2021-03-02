دور الآباء والأمهات في دعم أبنائهم مع تفشي «كورونا»

وطن النهار

ان داء الكورونا (كوفيد-19) يترافق مع مشاعر مثل القلق والاجهاد والشك وتلك المشاعر تأتي شديدة مع جميع الأطفال في كل المراحل العمرية. وعلى الرغم من أن الأطفال يتعاملون مع هذه المشاعر بطرق مختلفة، ولكن طفلك اذا ما واجه اغلاقا للمدارس والغاء للأنشطة والفصل عن الأصدقاء فانه بحاجة لمحبتك ودعمك أكثر من أي وقت مضى.

على الوالدين أن يبقيا هادئين أثناء مبادرتهما للحديث عن داء الكورونا (كوفيد-19)، وعن الدور المهم الذي يستطيع الأطفال أن يلعبوه من خلال حفاظهم على صحتهم. على أطفالك (وأنت أيضا) أن تستعدوا لاحتمال الاصابة بأعراض كأعراض الزكام أو الأنفلونزا العادية. وأخبرهم أنه ليس عليهم أن يشعروا بالخوف المبالغ فيه من هذا. على الوالدين أن يشجعا الأطفال بأن يخبروهم في حال أحسوا بالتوعك، أو أنهم يشعرون بالقلق من الفيروس، لكي يتمكن الأهل من المساعدة».

«يجب أن يتفهم البالغون شعور الأطفال بالغضب والقلق من «كوفيد-19» فهو طبيعي. أكد مرارا وتكرارا لأطفالك أن المرض الناتج عن العدوى بـ«كوفيد-19» عادة سيكون متوسط الأعراض، وخاصة لدى الأطفال والشباب».

ان من الأهمية بمكان أن نتذكر أن العديد من أعراض «كوفيد-19» يمكن علاجها، «ومن هذه النقطة نستطيع أن نذكر أطفالنا أن هناك العديد من الأشياء المجدية التي يمكن أن نفعلها للحفاظ على أنفسنا وغيرنا آمنين، ولكي نشعر بأننا قادرون على التحكم بالموقف وظروفه: كغسل اليدين على نحو متكرر، وعدم لمس وجهنا وأن نطبق الابتعاد الجسدي.

«أمر آخر نستطيع أن نقوم به هو أن نوسع رؤيتهم، كأن نقول لهم استمع الي، أنا أعلم أنك تشعر بالقلق كثيرا من أن تصاب بالعدوى، ولكن ما نسألك اياه — كأن تغسل يديك وأن تبقى في المنزل — يهدف في جزء منه الى العناية بأعضاء مجتمعنا. فنحن نهتم لأمر جيراننا أيضا».

الأطفال بحاجة الى مخطط. هذا هو الهدف. وما علينا فعله وبسرعة هو أن نضع خططا ليمضي كل منا يومه على النحو الصحيح.

أنا أنصح بشدة أن يحرص الآباء أن يكون لديهم مخطط لامضاء يومهم ويضمن ذلك وقتا للعب حيث يستطيع الطفل أن يستخدم هاتفه ليتواصل مع أصدقائه. وفي الوقت عينه يجب أن تكون هناك ساعات خالية من التكنولوجيا، وتوفير بعض الوقت للمساعدة في أعمال المنزل.

علينا أن نحافظ على ما نثمنه غاليا ونضع خططا للاستمرار به. سيرتاح الأطفال كثيرا اذا كان يومهم مخططا، يعرفون متى عليهم أن يعملوا ومتى يستطيعون أن يلعبوا».

أيضا أن تجعل أطفالك يشاركونك فيما تعمل: «بالنسبة للأطفال بعمر 10–11 أو الأكبر، فسأطلب من الطفل أن يساعدني في الاعداد ليومه. ألمح لهم الى الأشياء التي يجب أن يتضمنها يومهم، ثم أعمل معهم فيما يقومون به». أما فيما يتعلق بالأطفال الأصغر سنا «وبناء على من سيبقى من الوالدين في المنزل (أدرك تماما أنه في بعض الحالات لن يكون بقدور كلا الوالدين البقاء في المنزل) فعلى هذا الوالد أن يرتب الأمور حسب سلم الأولويات، كانهاء الواجبات المدرسية والمهام المطلوبة. بالنسبة لبعض العائلات فأطفالهم يفضلون القيام بهذه الأمور في بداية اليوم، أما عائلات أخرى فيفضل أطفالها القيام بذلك بعد فترة من استيقاظهم وتناولهم الافطار معا». أما بالنسبة للأهل الذين لا يستطيعون الاشراف على أطفالهم، فعليهم أن يرتبوا مع مربية المنزل الخطة الأفضل بالنسبة لأطفالهم.

مع اغلاق المدارس ألغيت الأنشطة والحفلات والمباريات الرياضية والأنشطة، فخاب أمل الأطفال بفقدان ما اعتادوا عليه بسبب داء كورونا (كوفيد-19).يجب بأن نتفهم حزنهم. «فبالنسبة للمراهقين تعد هذه الأمور خسائر كبرى في حياتهم. وهي عظيمة فقط بالنسبة لهم لأننا نقيسها بحياتنا وتجاربنا. ادعمهم ولا تستغرب أبدا حزنهم الشديد واحباطهم بسبب الأشياء التي خسروها، ويبكونها الآن». عند ظنك أنهم يعانون هذه المشاعر فتعاطفك ودعمك اياهم يمثل السلوك الصحيح في هذه الحالة.

هناك الكثير من المعلومات المضللة التي يتم تداولها عن فيروس الكورونا (المسبب لداء كوفيد-19). «ابحث عما يسمعه طفلك أو ما يظنه صحيحا. ان ابلاغ أطفالك بالحقائق لا يكفي، فاذا ما أخذوا معلوماتٍ غير دقيقة، وأنت جاهل عما يدور في خلدهم ولم تصحح ما استقوه، فلربما جمعوا بين المعلومة الحديثة التي أبلغتهم اياها وتلك القديمة التي يعرفونها. جد ما يعرفه أطفالك لتجعل منه نقطة انطلاق لتضعهم على المساق الصحيح.

واذا ما كان لديهم أسئلة لا تدري كنهها، فعوضا عن التخمين، استغل الفرصة واكتشفوا الأجوبة معا. استخدم مواقع المنظمات الموثوقة مثل اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية كمصادر للمعلومات.

عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع المشاعر الصعبة، «فابدأ بما يلمح اليه ابنك، ووازن بين الحديث عن المشاعر التي تخالجه وعن الهائه بأمور أخرى تساعده، وخاصة عندما يشعر بالغم». تشاركوا جميعا كعائلة بلعبة ما كل بضعة أيام أو اطبخوا طعاما سوية: «قررنا أن نحضر طعام العشاء سوية كل ليلة. سنكون في مجموعتين اثنتين، وكل يوم ستأخذ احداها المسؤولية في اعداد العشاء».

ولا بأس مع المراهقين من السماح بعدم التقيد في استخدام أجهزتهم الالكترونية لكن دون اسراف. وأن تقول صراحة لابنك أو ابنتك المراهقة انك تتفهم أن لديهم المزيد من الوقت للعبث بأجهزتهم الذكية، ولكن ليس من الصواب اطلاق العنان لهم في استخدامها والولوج الى مواقع التواصل الاجتماعي عليها. «اسأل ابنك أو ابنتك المراهقة » كيف لنا أن نحل هذه المسألة؟ هل تستطيع أن تأتي بخطة ليومك وتريني اياها؟ وبعدها سأخبرك برأيي، الآباء والأمهات أيضا قلقون والأطفال يشعرون بذلك. وأنا أرجو الأهل أن يفعلوا ما بوسعهم للتحكم بقلقهم، وألا يشاركوا مخاوفهم مع أطفالهم. هذا يعني كبت المشاعر، وهو أمر ليس بالسهل في بعض الأحيان. وخاصة اذا ما كانت تلك المشاعر تشكل ضغطا على الوالدين».

يعتمد الأطفال على والديهم للاحساس بشيء من الطمأنينة والأمان. «ومن المهم أن نتذكر أنهم الركاب في هذه المحنة ونحن من نقود العربة. وعليه، وان شعرنا بالقلق فيجب ألا يتسرب هذا الشعور اليهم، فيعيق شعورهم بالأمان أثناء رحلتهم.

