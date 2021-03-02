صاحب السمو بعث رسالة إلى ملك البحرين

أول النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة خطية إلى أخيه حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة. ‎وقام بتسليم الرسالة وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر خلال لقائه الملك حمد في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى العاصمة المنامة.

وبحث وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر ونظيره وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني العلاقات الأخوية المتينة والمتجذرة التي تربط البلدين الشقيقين.

جاء ذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الناصر والوفد المرافق له إلى العاصمة المنامة.

وتم خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية علاوة على بحث مجمل الاستحقاقات المقبلة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في إطار ترؤس مملكة البحرين الشقيقة للدورة الحالية لأعمال المجلس.

وحضر اللقاء كل من مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر المزين وسفير الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.

