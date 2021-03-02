ولي العهد هنأ محمد بن سلمان بنجاح العملية الجراحية: أدام الله عليكم الصحة والعافية

أول النهار

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم.

كما استقبل سموه سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء. كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووزير الخارجية الشيخ د. احمد الناصر ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي. وأجرى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد اتصالا هاتفيا بأخيه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة اعرب خلاله سموه عن خالص التهنئة بنجاح العملية الجراحية التي أجراها سموه راجيا سموه من المولى - عز وجل - أن يديم عليه دوام الصحة وتمام العافية ويحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. وقد أعرب الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود عن خالص شكره وتقديره لسموه على هذا التواصل الأخوي المجسد لأواصر العلاقات التاريخية والوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا لسموه دوام الصحة والعافية ولدولة الكويت وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد وأن يجعله الله ذخرا للبلاد.

