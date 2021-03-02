لا حظر في رمضان.. إجراءات أكثر تشدّداً

الأولى

تراجع لجنة «طوارئ كورونا» الأسبوع الحالي القرارات المفروضة منذ 7 فبراير الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا والتي من المقرر انتهاؤها الأحد المقبل على أن ترفع توصياتها لاجتماع مجلس الوزراء الخميس المقبل.

واكدت مصادر لـ«النهار» أن التوجه العام يقضي بتمديد تطبيق الاجراءات المشددة اسبوعين آخرين وربما شهر حسب ما يراه مجلس الوزراء، مشيرة الى ان شهر رمضان لهذا العام لن يكون اعتياديا بل ستشمله مجموعة من القرارات المشددة ليس من بينها الحظر.

من جانب آخر، أكدت وزارة الصحة عدم صحة ما يتم تداوله من تصريحات حول تزايد الإصابات في 10 مناطق يقطنها مواطنون ودعوى أنه إذا استمرت الإصابات بهذا المعدل فقد تعزل مناطقيا.

وقالت الوزارة في بيان صحافي ان هذا التصريح يعود إلى يونيو من العام الماضي، داعية الى ضرورة مراعاة الدقة في النقل والنشر عبر الرجوع للمصادر الرسمية.

على ذات الصعيد، كشفت مديرة منطقة حولي الصحية د. نادية جمعة إن الأسابيع الأخيرة شهدت ارتفاعاً في حالات العناية المركزة بمستشفى مبارك بنسبة 3 أضعاف ما كان عليه في نوفمبر وديسمبر الماضيين.

وأوضحت أن أعداد المترددين على قسم الطوارئ في مستشفى مبارك شهدت زيادة وارتفاعا خلال الآونة الأخيرة، لافتة إلى تردد ما بين 80 إلى 100 حالة يومياً على قسم الطوارئ.

وأشارت إلى ارتفاع الإصابات منذ منتصف يناير الماضي، حيث لاحظت الأطقم الطبية توافد نحو 50 مريضا يومياً خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، لافتة الى انه منذ منتصف يناير تضاعفت الأعداد.

من جانب آخر، بحث وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح امس مع سفير مملكة بلجيكا في الكويت ليو بيترز سياسات وإجراءات التصدي لجائحة كورونا وآفاق التعاون الصحي بين الجانبين في المجالات المختلفة.

بدورها قامت البلدية بتخصيص الرقم 1800048 عبر الواتساب لاستقبال الشكاوى المتعلقة بمخالفي الاشتراطات الصحية المتعلقة بالتجمعات والاحتفالات والأنشطة التجارية المخالفة للقانون.