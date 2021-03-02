لا مساس بـ«الأجيال».. المليارات الخمسة للنسيان

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أكد رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب احمد الحمد ابلاغ وزير المالية خليفة حمادة الرفض التام لمشروع قانون السحب من صندوق الاجيال القادمة، لانه يفقد الدولة ارباحا تصل إلى 20% من اصول الصندوق.

وقال لـالنهار عقب اجتماع اللجنة امس لمناقشة الحكومة بشأن الدين العام: ان وزير المالية اخبرنا بان هناك تعديلات حكومية تتعلق بدمج مصروفات الدين العام، تلغي تقسيمات انفاقها على جانبين استثماري وآخر جارٍ، كما طلب ان يكون السقف السنوي للاقتراض بحد اقصى 6% من اجمالي الناتج المحلي سنويا لاغيا سقف الـ20 مليارا على مدار 20 عاما، ومشيرا إلى ان مدة الاقتراض بهذا التعديل ستكون مفتوحة.

ولفت الحمد إلى ان هذه التعديلات اثارت خلافا ولغطاً كبيرين مع الجانب الحكومي، موضحا: ان على الحكومة ان تأتي باصلاحات وتوقف الهدر وتحصل المستحقات العامة من الغير وتنوع الموارد عبر تعديل اسعار املاك الدولة إلى القيمة السوقية.

واشار إلى ان الوزير قدم للجنة عرضا مرئيا لتبرير اهمية الدين وسبب الحاجة اليه.

وقال ان الاجتماع حضره وزير المالية ووكيل الوزارة ومحافظة البنك المركزي والعضوالمنتدب للهيئة العامة للاستثمار ومدير ادارة الدين العام ونائبه بوزارة المالية، ورئيس لجنة الميزانيات بدر الملا والنائب بدر الحميدي.

وزاد : كلفت اللجنة المكتب الفني وادارة الدين العام بالمالية مراجعة بعض البنود، كما طالبت الحكومة بتقديم مبررات لاهمية الدين العام بشكل يبعث الاطمئنان عند النواب وعند الناس، اضافة إلى ضمانات بحسن ادارة الدين وان يدرج له ملحق في الميزانية العامة اضافة إلى تقديم تقرير نصف سنوي عن حالته لمجلس الامة.

من ناحيته، قدم النائب مهلهل المضف اقتراحا برغبة لالغاء الرواتب الاستثنائية لنواب مجلس الأمة وجميع الرواتب الاستثنائية لأصحاب المناصب القيادية في كل القطاعات الحكومية وتخفيض راتب رئيس مجلس الوزراء ووكلائه ومساعديه والغاء كل المميزات الاضافية أو اي راتب استثنائي أو مكافأة، وتخفيض رواتب مديري شؤون القطاعات النفطية الحكومية، ورئيس مجلس الأمة، وجميع الوزراء أو من يحمل صفة وزير، وجميع مديري الهيئات والمؤسسات ومساعديهم ووكلائهم، وجميع وكلاء الوزارات ومساعديهم،على ان يتسلم كل وزير راتبا واحدا فقط عن احدى الوزارات.

وعلى الصعيد ذاته كشفت مصادر لـالنهار، عن ان توجيهات صدرت بعدم المساس باحتياطي الأجيال القادمة، والعمل على وضع الآليات الكفيلة بكيفية تنمية اصوله، وفقاً للمعايير المهنية التي تتماشى مع ما هو معمول به عالمياً واقليمياً، ما يؤشر إلى حتمية تخلي الحكومة عن قانون سحب المليارات الخمسة.

وقالت المصادر ان هناك ازمة ثقة تدفع إلى عدم تمرير القوانين ولا مناص من توافق السلطتين، على اعداد خطة اصلاح اقتصادية جديدة شاملة، تكون بمثابة خارطة طريق لتعزيز سيولة الدولة، وطرح تطمينات مقنعة للنواب فيما يتعلق بالاقتراض.

وقالت ان الخطة التي يتم العمل عليها، تتضمن وضع ايضاحات شاملة بشأن الانفاق الحكومي، خاصة فيما يخص الأموال القادمة من قانون الدين العام حال اقراره، مع وضع آلية للسداد على المدى الطويل، فضلاً عن وضع نظام رقابي دقيق على عمليات الصرف.

وأضافت المصادر ان من بين عناصر خطة الاصلاح الشاملة اع

ادة النظر في بنود الهدر، وأن تتماشى المشروعات التنموية مع الاحتياجات الملحة لتنويع الدخل، وتوفير وظائف لخريجي الجامعات، وأن تضيف قيمة للناتج المحلي.

وبينت ان الاعتماد المفرط على النفط في الميزانية العامة للدولة، يمثل امراً مقلقاً للغاية، حيث لا يمكن الابقاء على 90 % من ايرادات الميزانية العامة للدولة رهن اسعار النفط.

وأشارت إلى ضرورة ايجاد آليات تطور من وضع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوجهها بالشكل الصحيح، مع تعزيز مساهمتها في الممارسات والمناقصات التي يتم طرحها من قبل الدولة وجعلها من بين اولويات الاصلاح التي تراعي الخطة المرتقب تنفيذها على المدى الطويل.