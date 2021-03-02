«الاقتصادية»: عملية الإصلاح لاتزال مُعقدة ومشكلة الكويت في ضعف الأداء الحكومي

الأولى

دعت الجمعية الاقتصادية، السلطتين التشريعية والتنفيذية، الى وقفة جادة لتشخيص الخلل الاقتصادي ووضع الحلول اللازمة وتغليب المصلحة العليا للوطن لضمان الديمومة والاستدامة، مؤكدة ان الكويت لا تملك رفاهية الوقت وكُلما تأخرنا في الاصلاح، تصبح كلفته عالية مع مرور الوقت. (طالع ص 10)

وأشارت الى ان فكرة السحب من احتياطي الأجيال القادمة بدون وضع حلول، هي عجز بحد ذاته، مضيفة ان عملية الاصلاح لا تزال تسير في اتجاه معقد، في ظل وجود ضبابية في دور كل من القطاع العام والقطاع الخاص. وقالت ان المشكلة التي تعانيها الكويت منذ عقود تنبع من ضعف الأداء المؤسسي للحكومة، والذي ادى الى وجود جهاز حكومي مترهل ويعمل بكفاءة متدنية، مبينة ان هناك أزمة ثقة في القرارات الحكومية، وعلى الحكومة ومجلس الأمة الوعي من خطورة الوضع القادم. ولفتت الى ان الأزمة ليست فقط شح سيولة، انما ازمة قرارات من حيث عدم تشجيع المواطنين للعمل في القطاع الخاص والتخلي عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدم تحرير الأراضي للقطاع الصناعي.

