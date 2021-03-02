مشروع لإنشاء هيئة عامة للتعاون

الأولى

أعلن رئيس اتحاد الجمعيات الاستهلاكية فهد الكشتي، انجاز مشروع قانون انشاء هيئة عامة للتعاون ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة تتبع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، مشيرا الى ان المشروع يتضمن 29 مادة تشمل جميع الأمور المتعلقة بالتبعية والاختصاصات وآليات الممارسة.

وقال في مؤتمر صحافي انه بعد شهور من العمل المتواصل والتعاون فيما بين اتحاد الجمعيات الاستهلاكية ومجالس ادارات الجمعيات ولجنة تطوير العمل التعاوني وعدد من الخبراء في المجالات ذات الصلة توصلنا الى مشروع قانون انشاء هيئة التعاون. واوضح ان المشروع اصبح ضرورة ملحة لدعم جهود تطوير الحركة التعاونية والارتقاء بعملها وتعزيز مسيرتها ومواجهة التحديات القانونية والاجرائية التي تعترضها، معتبرا ان انشاء الهيئة حتمي لمواكبة توسعات الجمعيات التي وصل عددها الى 68 تدار من قبل مجالس ادارات تضم 612 كادرا وطنيا ويعمل بها نحو 20 ألفا من الكوادر الوطنية والاجنبية وما يزيد على ثلاثة اضعاف هذا العدد بشكل غير مباشر.

واشار الى ان المادة الثالثة من مشروع القانون حددت الاختصاصات المقترحة للهيئة في القيام بجميع الأعمال والمهام الكفيلة بالنهوض بالعمل التعاوني، خصوصا فيما يتعلق بصلاحيات الهيئة التي من المفترض ان تنقل اليها من وزارتي التجارة والشؤون وتطبيق السياسة العامة للعمل التعاوني ووضع الاستراتيجية وخطط العمل للنهوض به، والرقابة على الأنشطة والاجراءات والممارسات المعنية بحماية العمل التعاوني.