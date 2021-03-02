فتح باب التنقلات بين قطاعات «الشؤون»

الأولى

بعد عام كامل على إغلاق باب التنقلات، وافقت وزارة الشؤون على إعادة فتح باب النقل لجميع قطاعات الوزارة أمام الموظفين اعتبارا من 15 مارس الحالي.

وأكد رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين بالوزارة يحيى الدوسري، أهمية فتح باب النقل أمام الموظفين، وقال في كتاب لوكيل الشؤون أن عددا كبيرا من الموظفين تقدموا للنقابة بكتب يوضحون فيها الاضرار النفسية والعائلية التي يتعرضون لها نتيجة غلق باب النقل الذي مر عليه أكثر من عام، ما تسبب في مشاكل اسرية والكثير من المشقة والعناء.

وأوضح أن القرار خلق حالة من الجمود الوظيفي وأدى إلى تعطيل طاقات وكفاءات وطنية في عدد من الادارات وحرمان ادارات اخرى كانت في حاجة إلى مثل هذه الكفاءات في ظل معاناة قطاعات من نقص في بعض التخصصات بينما يوجد فائض من هذه التخصصات في قطاعات أخرى، بالاضافة إلى انه خلق حالة من التذمر والاحتقان الوظيفي لدى العديد من الموظفين.