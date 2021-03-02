خطة جديدة للإصلاح الاقتصادي

مال وأعمال

كشفت مصادر موثوقة لـ «النهار» عن توجه حكومي لإعداد خطة إصلاح اقتصادية شاملة تراعي الثغرات الخاصة ببنود الإنفاق وتوجيه الإيرادات والعمل على وضع آليات محددة لكيفية سداد الاقتراض الحكومي المطلوب لمواجهة العجز المزمن في الميزانية العامة للدولة، بالإضافة إلى وضع تطمينات وإيضاحات شاملة بشأن إنفاق الاقتراض الحكومي وآلية السداد على المدى الطويل.

واستدركت المصادر أن توجيهات صدرت بعدم المساس باحتياطي الأجيال القادمة والعمل على وضع الآليات الكفيلة بكيفية تنمية أصوله وفقاً للمعايير المهنية الموضوعة والتي تتماشى بما هو معمول به عالمياً وإقليمياً.

وقالت المصادر إن من بين عناصر خطة الإصلاح الشاملة : إعادة النظر في بنود الهدر في النفقات ومراقبة كل دينار ينفق على المشاريع المدرجة في الخطط التنموية وأن تتماشى تلك المشروعات مع الاحتياجات الملحة في الوقت الحالي والتي على رأسها توفير وظائف لخريجي الجامعات وأن تضيف تلك المشروعات قيمة مضافة للناتج المحلي في إطار العمل على تنويع مصادر الدخل.

وأضافت أن الاعتماد المفرط على النفط في الميزانية العامة للدولة، يمثل أمراً مقلقاً للغاية، حيث لا يمكن الإبقاء على 90 في المئة من إيرادات الميزانية العامة للدولة رهن أسعار النفط هبوطاً وصعوداً ويجب العمل على توفير مظلة متنوعة من الايرادات تقي الخطط التنموية مخاطر التراجع الحاد في الأسعار ومواجهة الأزمات التي يواجهها الاقتصاد والتي تكون بسبب ظروف دولية وإقليمية خارجة عن السيطرة، كما هو الحال في مواجهة تداعيات جائحة كورونا التي لا تزال مخاطرها على الاقتصاد مستمرة.

وبينت أن إيجاد آليات تطور من وضع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعمل على توجيهها بالشكل الصحيح وبما يسهم في التخفيف من وطأة الأزمة التي تعانيها بسبب جائحة كورونا وإيجاد منافذ تسويق لمنتجاتها، مع تعزيز مساهمتها في الممارسات والمناقصات التي يتم طرحها من قبل الدولة من بين أولويات الإصلاح التي تراعي الخطة المرتقب تنفيذها على المدى الطويل.

