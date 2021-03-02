الكويت الوحيدة خليجياً بلا إصدارات دين في 2019

مال وأعمال

أكدت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» أن دول الخليج لن تضطر إلى الاقتراض بنفس القدر الذي اقترضت به العام الماضي خلال 2021، بفضل التعافي في أسعار النفط، وبدء انتعاش الاقتصاد الإقليمي من تداعيات جائحة كورونا.

وتوقعت الوكالة قيام دول الخليج بضبط أوضاع المالية العامة خلال الفترة المقبلة حتى عام 2023 مع تراجع العجز في ميزانيات دول الخليج ونشاط اقتصادي أقوى.

ووفقًا لبيانات Capital Economics بلغ إجمالي الإصدارات الدولية لدول الخليج باستثناء الكويت 42 مليار دولار في 2020 وهو يمثل زيادة بنسبة 25 في المئة عن 2019.

وكانت تقارير متخصصة قد توقعت في وقت سابق تكبد اقتصادات دول الخليج عجزاً كبيراً عن العام المالي 2020، في ظل الضغوط الكبيرة الناتجة عن التراجع الحاد في أسعار النفط وتبعات انتشار فيروس كورونا الوبائي. وأوصت تلك التقارير بضرورة أن تعمل تلك الدول على متوسط أسعار برميل النفط الذي تحتاجه لتحقيق التعادل في موازناتها على الأجل الطويل في ظل التوقعات باستمرار تذبذب أسعار النفط في المستقبل.

وأكدت أن حكومات الدول الخليجية لن تغير في استراتيجياتها التي اتبعتها من قبل خلال فترة تراجعات النفط من 2014 إلى 2026، لسد عجز الموازنات لديها عندما اتجهت إلى إصدار سندات دين جديدة والسحب من الاحتياطيات وتسييل بعض ودائعها لدى الجهاز المصرفي.

