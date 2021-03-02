33 مليون دينار تخارجات الأجانب من البورصة في فبراير

مال وأعمال

كشفت الإحصائية الشهرية لحجم التداول في السوق طبقاً للجنسية، ارتفاع استثمارات الأجانب من بداية العام بنحو 3.97 ملايين دينار، ولكنها تراجعت بشكل كبير خلال شهر فبراير بقيمة بلغت 33.3 مليون دينار، كما تراجعت استثمارات الخليجيين بقيمة 35.7 مليوناً في شهري يناير وفبراير، وهبطت في فبراير فقط بقيمة 19.2 مليون دينار.

واشارت الاحصائية الى ان استثمارات المواطنين شهدت ارتفاعا خلال شهري يناير وفبراير بقيمة بلغت 31.74 مليون دينار، حيث زادت هذه الاستثمارات بنحو 52.59 مليون دينار في فبراير فقط.

واوضحت احصائية عن حجم التداول في بورصة الكويت طبقا لجنسية وفئة المتداول المجمعة (لشهري يناير وفبراير)، إلى ارتفاع استثمارات محافظ العملاء الكويتيين بنحو 13.3 مليون دينار، كما صعدت استثمارات الصناديق الاستثمارية بقيمة إجمالية تصل إلى 9.04 ملايين دينار، وزادت استثمارات الأفراد (الكويتيين) بقيمة 5.9 ملايين دينار، وارتفعت استثمارات المؤسسات والشركات الكويتية بقيمة 3.3 ملايين دينار.

وحول تداولات الافراد الكويتيين، أظهرت الإحصائية أن عدد الاسهم التي تم شراؤها نحو 6.07 مليارات سهم بقيمة 690.3 مليون دينار بمعدل 41% فيما بلغت عدد الأسهم المباعة 5.9 مليارات سهم بقيمة 684.3 مليون دينار بمعدل 40.6%.

وبلغ حجم شراء المؤسسات والشركات الكويتية 1.68 مليار سهم بقيمة 248.02 مليون دينار بما يعادل 14.7%، فيما بلغ حجم المبيعات 1.81 مليار سهم بقيمة 244.65 مليون دينار بنسبه 14.5%.

