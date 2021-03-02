رئيس الوزراء يرعى «منتدى الحكومة الإلكترونية الثامن»

مال وأعمال

أعلنت شركة نوف اكسبو في بيان صحافي أنها ستقوم بتنظيم «منتدى الحكومة الالكترونية الثامن» يومي 23 – 24 مارس 2021، ويقام المنتدى افتراضيا عبر الفضاء السيبراني برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ويمثل سموه في حفل الافتتاح أنس الصالح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.

تمثل الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الشريك الاستراتيجي الداعم للمنتدى، وقال م. سالم الأذينة رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للهيئة بهذه المناسبة «ان شعار المنتدى - الحكومة الالكترونية الشاملة ضرورة ملحة لما بعد الكورونا - يعكس أحد التحديات الأساسية التي فرضتها جائحة الكورونا على عالم اليوم، وأصبح من الضروري العمل على استكمال تطوير الخدمات الالكترونية المتكاملة بالكويت، أي تلك الخدمات التي تشترك أكثر من جهة حكومية في تقديمها للمواطنين والمقيمين، فالقدرة على انجاز المعاملات الحكومية بكل أشكالها الكترونيا أصبحت ضرورة صحية وغير قابلة للتأجيل نتيجة سياسة التباعد الاجتماعي التي فرضتها جائحة الكورونا، هذا عدا عن فوائدها الاقتصادية والمجتمعية، وتأتي رعاية الهيئة للمنتدى انطلاقا من دورها في تعزيز جهود التحول الرقمي على مستوى الدولة».

هندسة الإجراءات

وصرح مجدي صبري – المدير التنفيذي لشركة نوف اكسبو بدوره بأن «اعادة هندسة الاجراءات الحكومية سوف تشكل المحور الرئيسي للبحث خلال المنتدى، فهذه المهمة تعتبر أحد المتطلبات الأساسية لتطوير الخدمات الحكومية الالكترونية المتكاملة والشاملة، فمخرجات اعادة هندسة الاجراءات الحكومية تشكل المدخل الطبيعي للخدمات المتكاملة التي يتم تطويرها خلال المراحل المتقدمة لبرامج الحكومة الالكترونية الشاملة، وهي تضع اللبنة الأساسية لنجاح كل تلك المراحل».

وأشار بيان الشركة الى أنها تنظم المنتدى هذا العام افتراضيا استجابة لتحديات جائحة الكورونا، وترى من الناحية الأخرى أن ذلك يشكل عنصرا ايجابيا للمنتدى وللشركات الراعية وللجهات الحكومية المشاركة، فذلك يتيح الفرصة لمشاركة العديد من المتخصصين من مختلف دول العالم في فعاليات المنتدى عبر الفضاء السيبراني، فلم يعد الانتقال الى الكويت شرطا للمشاركة وافادة الحضور من الخبرات العالمية المتخصصة.

تقنيات ثلاثية الأبعاد

وذكر بيان الشركة أنها اعتمدت المنصة الالكترونية لشركة Vmeets العالمية لتوفر الخدمات التكنولوجية اللازمة لاقامة المنتدى، فمنصة Vmeets توفر تقنيات ثلاثية الأبعاد وتفاعلية لقاعة مسرح لتقديم المحاضرات والحلقات النقاشية وقاعة استقبال للمشاركين وقاعة معرض لاستضافة أجنحة عرض للجهات المشاركة، كما توفر المنصة تقنيات آلية للدعوات والتسجيل وتأكيد الحجوزات، وتقنيات متطورة لادارة كل مجريات المنتدى آليا.

توفر المنصة الالكترونية للشركات الراعية امكانيات متطورة لعرض منتجاتها وخدماتها وتجاربها وامكانياتها الفنية من خلال أجنحة العرض الخاصة بها، حيث يمكنهم أيضا التحدث مباشرة مع الحضور وجمع بياناتهم وعرض أشرطة فيديو وتقارير وكتيبات خاصة بشركاتهم، كما يمكن للشركات الراعية - كما الحضور - الحصول على حق الاطلاع على تسجيل كامل لفعاليات المنتدى بعد انتهائه.

